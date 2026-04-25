Will Smith slavio na jezeru Como: Njegov tim Westbrook Racing do prve pobjede u E1 prvenstvu

U sjeni talijanskih Alpa, na prekrasnom jezeru Como, tim Westbrook Racing u vlasništvu glumca Willa Smitha ostvario je svoju prvu pobjedu u UIM E1 Svjetskom prvenstvu, prvom prvenstvu potpuno električnih trkaćih čamaca. U uzbudljivoj završnici druge utrke sezone, Smithov je tim nadmašio ekipu teniske legende Rafaela Nadala, koji je utrku pratio uz holivudsku zvijezdu s obale jezera.

Šok za favorite i neočekivani rasplet kvalifikacija

Vikend je počeo dramatično već u petak tijekom kvalifikacija. Iako je Rusty Wyatt iz tima AlUla, čiji je vlasnik LeBron James, osigurao pole position, glavna priča bila je šokantna rana eliminacija vodećeg tima prvenstva, Aoki Racinga, i branitelja naslova, Teama Brady. Oba tima, koja su u Como stigla kao prvi i drugi u poretku, neočekivano su ispala već u četvrtfinalu, što je potpuno otvorilo natjecanje i dalo priliku ostalima. Kvalifikacije je pratio i NBA zvijezda Kyle Kuzma, novi suvlasnik tima Sierra Racing Club.

Spektakularna finalna borba i slavlje hollywoodske zvijezde

Unatoč lošijim kvalifikacijama, i Team Brady i Aoki Racing uspjeli su se probiti do finala, gdje se pet timova borilo za pobjedu. Ipak, dan je pripao timu Westbrook Racing. Njihov vozač Lucas Ordóñez ostvario je dominantnu pobjedu u prvoj finalnoj utrci, dok je u drugoj slavio Tom Chiappe iz tima Rafa. Zahvaljujući zbroju bodova iz obje utrke, ukupnu pobjedu odnio je Westbrook Racing. To je izazvalo veliko slavlje Willa Smitha, koji je prvi put uživo pratio svoj tim i pridružio im se na postolju. "Čini se da ću morati dolaziti na sve utrke", izjavio je Smith, oduševljen prvom pobjedom sezone. Team Rafa završio je na drugom mjestu, a treći je bio Team Brazil.

Pobjeda na jedinoj slatkovodnoj utrci sezone lansirala je Westbrook Racing prema vrhu poretka i unijela novu dinamiku u prvenstvo. Nakon uzbuđenja na talijanskom jezeru, borba za naslov svjetskog E1 prvaka postaje sve neizvjesnija i napetija.

