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polovica sezone /

Evo gdje i kada gledati Superbike spektakl na kultnoj stazi u Misanu

Evo gdje i kada gledati Superbike spektakl na kultnoj stazi u Misanu
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Foto: Otto Moretti/Zuma Press/Profimedia

Vozač Ducatija stiže na domaću utrku u nevjerojatnoj formi, s pobjedama u 18 utrka zaredom

12.6.2026.
16:49
Antonela Ištvan
Otto Moretti/Zuma Press/Profimedia
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Svjetsko Superbike prvenstvo stiglo je do polovice sezone, a sedma runda vozi se ovaj vikend na kultnoj stazi Marco Simoncelli u Misanu. Runda Emilia-Romagna donosi povratak ozlijeđenih vozača i lov na rekorde, a sva akcija dostupna je uživo na VOYO platformi.

Glavna vijest je povratak Miguela Oliveire. Vozač BMW-a propustio je utrke u Mostu i Aragónu zbog ozljede ramena zadobivene u Mađarskoj, no nakon intenzivne rehabilitacije, spreman je za nastup. "Povratak u Misanu bio je cilj i sretan sam što sam uspio", izjavio je. Njegov timski kolega, Danilo Petrucci, i dalje je izvan staze zbog loma trtice. Njega će u Misanu zamijeniti Michael van der Mark.

U središtu pozornosti bit će i vodeći čovjek prvenstva, Nicolo Bulega. Vozač Ducatija stiže na domaću utrku u nevjerojatnoj formi, s pobjedama u 18 utrka zaredom. Bulega u Misano dolazi s najdužim pobjedničkim nizom u povijesti WorldSBK-a, no na ovoj stazi još traži prvu pobjedu u najjačoj klasi. Talijan lovi i osmi uzastopni pole position, čime bi izjednačio veliki rekord Jonathana Ree. Njegov najbliži pratitelj, Iker Lecuona, i dalje čeka prvu pobjedu nakon 15 uzastopnih drugih mjesta.

Svi ljubitelji brzine moći će pratiti cijeli trkaći vikend iz Misana. Prijenos uživo, uključujući kvalifikacije, Superpole utrku i obje glavne utrke, bit će dostupan ekskluzivno na platformi VOYO, koja donosi sve ključne trenutke borbe za naslov.

Strastvena talijanska publika zasigurno će stvoriti spektakularnu atmosferu, a vikend u Misanu obećava vrhunski sportski spektakl prepun adrenalina.

SuperbikeItalija
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