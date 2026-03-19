Velika borba Hrvatske i Njemačke za vunderkinda: 'Pritisci su veliki, ako izabere Hrvatsku...'

Filip Pavić u srijedu je na utakmici Bayerna i Atalante postao prvi igrač rođen 2010. godine koji je nastupio u Ligi prvaka. Filip je rođen 19. siječnja 2010. godine u Njemačkoj, a za njega se vodi borba između hrvatskog i njemačkog saveza.

U Bayernovoj akademiji je od svoje 10. godine, smatraju ga vunderkindom, a igra stopera, desnog beka i zadnjeg veznog. Njegovi su roditelji Hrvati, a već je zaigra za hrvatsku U-15 reprezentaciju. Međutim, Filip je igrao za U-16 i U-17 reprezentaciju Njemačke i do prvog nastupa za A selekciju ima pravo mijenjati reprezentacije.

"Ništa se nije promijenilo, Filip je nekoliko puta rekao da bi odabrao Hrvatsku, no ne možete vjerovati koliki su pritisci na tog mladića. Pritišću ga iz njemačkog saveza, pritišću ga iz Bayerna, praktički nema izbora. Izabere li Hrvatsku, mogao bi imati teško vrijeme u Bayernu, pa čak i izbacivanje iz kluba bi došlo u obzir", otkrio je za Nacional izvor iz HNS-a.

Prijatelji igrača uvjeravaju da je njegova velika želja igrati za Hrvatsku, a vidjet ćemo što će biti. Kada prvi put zaigra za A reprezentaciju, mijenjanja više nema.

