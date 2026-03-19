Hajduk dogovorio veliko pojačanje? Samo je preostao jedan korak

Iker Almena, 21-godišnji španjolski krilni napadač koji je prošloga ljeta stigao u Hajduk na posudbu iz saudijskog Al Qadsiaha, mogao bi na Poljudu ostati i nakon ove sezone.

Almeni posudba istječe na ljeto, kada bi se trebao vratiti u Saudijsku Arabiju.

Na Poljudu je mladi Španjolac ostavio jako dobar dojam i htjeli bi ga zadržati, a Germanijak je objavio da isto želi i Almena.

Navodno je postignut usmeni dogovor između Akene i splitskog kluba prema kojemu će on raskinuti ugovor sa Saudijcima, koji mu traje do 2028., i kao slobodan igač potpisati za Hajduk.

Almena je već dva mjeseca izvan strija' zbog ozljede koju je zadobio u utakmici protiv Istre. Ove je sezone u svim natjecanjima za Hajduk nastupio 16 puta, zabio dva gola i upisao dvije asistencije.

Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 1,5 milijuna eura.

