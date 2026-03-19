Monika iz 'Gospodina Savršenog' otkrila kako izgleda zabava iza kamera: 'Sve nam je teško'
Monika Zubanović, jedna od najistaknutijih natjecateljica trenutne sezone popularnog reality showa 'Gospodin Savršeni', ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja otkrivši kako izgleda atmosfera među djevojkama
Svojom najnovijom objavom na Instagramu, snimljenom na slikovitoj Kreti u Grčkoj, plavokosa Monika Zubanović iz "Gospodina Savršenog" pružila je rijedak uvid u opuštene trenutke djevojaka izvan dosega glavnih kamera, izazvavši pritom brojne reakcije.
Video koji je Monika podijelila sa svojim pratiteljima prikazuje naizgled bezbrižnu atmosferu.
U prostranoj i moderno uređenoj vili, Monika i nekoliko drugih natjecateljica plešu i smiju se uz glazbu, odjevene u večernje kombinacije. Ipak, ono što najviše "krade" pozornost je scena koja odiše energijom djevojačkog izlaska i zajedništva, daleko od tenzija i natjecanja za srce 'Savršenog' koje gledatelji prate na malim ekranima.
Cijeli dojam zaokružila je ironičnim opisom "Sve nam je teško", dodavši emotikone ruže i srca, što su njezini fanovi odmah prepoznali kao duhovit osvrt na glamurozan život tijekom snimanja.
Objavom s Krete Monika Zubanović nije samo zagolicala maštu gledatelja o tome što se događa kada se kamere ugase, već je još jednom potvrdila svoj status jedne od najzanimljivijih osoba u ovogodišnjem izdanju "Gospodina Savršenog".
