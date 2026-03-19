CURE UŽIVAJU

Monika iz 'Gospodina Savršenog' otkrila kako izgleda zabava iza kamera: 'Sve nam je teško'

Foto: Instagram: @zumoni_

Monika Zubanović, jedna od najistaknutijih natjecateljica trenutne sezone popularnog reality showa 'Gospodin Savršeni', ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja otkrivši kako izgleda atmosfera među djevojkama

19.3.2026.
12:43
Svojom najnovijom objavom na Instagramu, snimljenom na slikovitoj Kreti u Grčkoj, plavokosa Monika Zubanović iz "Gospodina Savršenog" pružila je rijedak uvid u opuštene trenutke djevojaka izvan dosega glavnih kamera, izazvavši pritom brojne reakcije.

Video koji je Monika podijelila sa svojim pratiteljima prikazuje naizgled bezbrižnu atmosferu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U prostranoj i moderno uređenoj vili, Monika i nekoliko drugih natjecateljica plešu i smiju se uz glazbu, odjevene u večernje kombinacije. Ipak, ono što najviše "krade" pozornost je scena koja odiše energijom djevojačkog izlaska i zajedništva, daleko od tenzija i natjecanja za srce 'Savršenog' koje gledatelji prate na malim ekranima.

Cijeli dojam zaokružila je ironičnim opisom "Sve nam je teško", dodavši emotikone ruže i srca, što su njezini fanovi odmah prepoznali kao duhovit osvrt na glamurozan život tijekom snimanja.

Objavom s Krete Monika Zubanović nije samo zagolicala maštu gledatelja o tome što se događa kada se kamere ugase, već je još jednom potvrdila svoj status jedne od najzanimljivijih osoba u ovogodišnjem izdanju "Gospodina Savršenog".

Show ‘Gospodin Savršeni’ gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u, a epizode su dostupne i tjedan dana ranije na platformi Voyo.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
