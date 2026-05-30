Kako bi se trebao zvati novi zagrebački stadion? Evo koja imena predlažu građani

Treba li nositi ime nogometne legende, ratne postrojbe ili jednostavno ostati Kranjčevićeva? Dok novi zagrebački stadion poprima svoj konačni oblik, rasprava o njegovu budućem imenu sve je glasnija.

Krov je tu, tribine su pri kraju. Stadion u Kranjčevićevoj dobiva svoj konačni oblik, no jedno mu i dalje nedostaje - nema ime. Najčešće zovu.... "Stadion Kranjčevićeva, evo, ne znam!", kaže jedan građanin, dok je Brođanin Filip Safunđić rekao: "Stadion Kranjčevićeva je sasvim okej za stadion."

"Trebao bi se zvat kak se i zvao - Zagreb!", rekla je Zdenka. "Pa to je prije bio Zagreb stadion. Sad da ga ja izmislim kako da ga zovem? Pa stadion Zagreb!", složio se Damijan Dragović.

Ne žele miješati politiku i sport

Prijedlozi su razni, na Gradskoj skupštini pričalo se o "Zboru narodne garde". Neki kažu, ipak je bolje odvojiti politiku od sporta i radije odati počast legendama.

"Možda u čast Zvoni Bobanu ili Modriću jer su oni obilježili hrvatski nogomet i zaslužuju bit nagrađeni za to", rekla je Klara Vila iz Zagreba.

"Pošto je Zagreb bio prvak države 2002, 2003, a trener je bio Cico Kranjčar, moglo bi se njegovo ime spomenut tu", kaže Zagrepčanin Sajo.

A baš jedan od legendi te šampionske momčadi, koji je na ovom stadionu često tresao protivničke mreže, o svemu je razgovarao sa suigračima te generacije.

"Tu je prošlo puno imena, velikih igrača i velikih utakmica i svi smo se složili da bi idealno bilo Zagreb, ovog grada kojeg svi volimo i nosimo u srcu", rekao je Antonio Franja, bivši igrač NK Zagreba koji je bio prvak Hrvatske 2001./02.

Ime legendarnog trenera Kranjčara, kaže, ne smije se zaboraviti, ali povijest ovog stadiona puno je veća. "Slušajući stare legende ovog kluba nekad, koji je ostavio veliku prošlost, bilo bi najidealnije i najbolji kompromis da se zove baš Zagreb po gradu Zagrebu", nadodao je Franja.

Obavezno hladne glave

A zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da će o imenu odlučiti - hladne glave.

Stadion veličine dovoljne da ispunjava UEFA-ine standardne i sa više od 11 tisuća mjesta, slažu se svi, mora imati ime koje će se pamtiti. Jer bi se upravo ovdje, u godinama koje dolaze, trebale igrati nove velike utakmice hrvatskog nogometa. A naš nam je sugovornik otkrio i svoju želju - da još jednom ovdje zaigra sa svojom, legendarnom ekipom.