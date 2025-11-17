Kovačev pulen ukrao show: Nesvakidašnja frizura zasjenila povijesnu pobjedu Norveške

Norveška nogometna reprezentacija zaključila je kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo savršenim učinkom, a jučerašnja velika pobjeda protiv Italije bila je šlag na torti njihova impresivnog ciklusa. Predvođeni nezaustavljivim Erlingom Haalandom, Norvežani su igrali sjajan, stabilan i ubojit nogomet, no nakon utakmice, o rezultatu se pričalo manje nego o jednom potpuno neočekivanom detalju.

Desni bek Borussije Dortmund, Julian Ryerson, ukrao je svu pozornost kada se na travnjaku pojavio s frizurom koja je izgledala kao da ju je inspirirao leopard. Glava mu je bila prekrivena uzorkom pjegica, toliko upečatljivim da je u trenu postao glavna tema na društvenim mrežama.

Talijanski novinar Siavoush Fallahi našalio se na X-u kako bi “Norveška zbog takve frizure trebala biti izbačena sa Svjetskog prvenstva”, a slični komentari nizali su se jedan za drugim.

Mnogi su frizuru usporedili s legendarnim stilovima Dennisa Rodmana iz 1990-ih, a drugi su se prisjetili čak i lopte s EURA 2008., koja je imala sličan uzorak.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nakon susreta, internet je eksplodirao. Navijači su pisali:

“Zašto tek sad vidim da Ryerson ima leopard uzorak na glavi? Ovo je bitna informacija.”

“Norveška bi trebala izgubiti samo zbog njegove frizure.”

“Što je Ryerson napravio s kosom?! Izgleda kao lopta s Eura 2008.”

“Kakva je ovo frizura?! Monstruozno!”

Unatoč buci oko njegovog izgleda, Ryerson je odradio vrlo solidnih 90 minuta na desnom beku. U Borussiji Dortmund uživa veliko povjerenje Nike Kovača, jer je ove sezone već je skupio 19 nastupa i upisao pet asistencija. Za norvešku reprezentaciju sakupio je 39 nastupa i jedan pogodak.

POGLEDAJTE VIDEO: Emotivan govor Marijana Budimira nakon ispadanja s Mundijala