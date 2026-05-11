Iz Glasa poduzetnika odgovorili na apel Tončija Glavine: 'Poslujemo iz krize u krizu'

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina poručio je svima u turističkom sektoru da smanje cijene svojih usluga za 10 do 20 posto. Navodi da je takvo što potrebno kako bismo i dalje ostali konkurentni.

Iz Udruge Glas poduzetnika pitaju se na temelju kojih pokazatelja se očekuje smanjenje cijena u turizmu.

O svemu smo razgovarali sa zamjenicom predsjednika Udruge Glas poduzetnika, Lanom Šiljeg.

Zašto poduzetnici, članovi vaše udruge neće poslušati ministra?

Zato što je realnost da smo u inflaciji, da troškovi rastu - od administracije do radne snage, do poreznih nameta. Kako naši poduzetnici posluju već iz krize u krizu, veće je pitanje održivosti, ulaganja i konkurentnosti na tržištu. Vrlo je kritično, to je nekakva situacija s terena. Naravno, uvažit će oni koji mogu. Ali opet se postavlja pitanje na temelju kojih analiza je takva preporuka donesena? Ono što mi apeliramo kao udruga je bolji dijalog i partnerstvo s Vladom, u smislu da nam je jasno predočeno od strane ministarstva na temelju kojih ekonomskih pokazatelja je takva javna uputa donesena. Radi li se o nekakvom izvanrednom stanuju usred ratova, promjena okolnosti na tržištu? Da znamo kako postupiti.

Koje bi pojeftinjenje bilo realno za poduzetnike i u kojim okolnostima?

Ono što je bitno je to što će država učiniti za male poduzetnike i to je glavna tema. Kako možemo smanjiti, rasteretiti pritisak na cijena malim poduzetnicima, što država prati, kako mjeri učinak na male poduzetnike, može li smanjiti od poreza, izdavanja dozvola za rad do parafiskalnih nameta. Dakle, trebamo smjesti za stol i vrlo konkretno razgovarati. Je li dobar tajming pred samu sezonu? Ne znam. Mislim da to treba biti jedan dugoročan dijalog koji traje.

Strahujete li od konkurencije?

Konkurencija je u biznisu zdrava, mali poduzetnici se nikada toga ne boje. Sami, isto tako, ulažu i tržište diktira cijene i, naravno, klijent se vraća onima koji su kvalitetni. Međutim, zaista je postalo sve teže i izazovnije poslovati. Turizam, također, nije izuzet od inflacije.