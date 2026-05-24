Ukrajina uzvratila udarac? Pogodili strateško naftno čvorište: 'Pripremamo nove specijalne operacije'

Ukrajinske snage tijekom noći na 24. svibnja izvele su uspješan napad dronovima na naftnu crpnu stanicu Vtorovo u ruskoj regiji Vladimir, priopćila je ukrajinska Sigurnosna služba (SBU).

Riječ je o strateški važnom infrastrukturnom objektu koji opskrbljuje gorivom moskovsku regiju. Stanicom upravlja ruski državni naftni monopol Transneft, a Vtorovo služi za transport sirovina iz rafinerija u središnjoj Rusiji prema izvoznim terminalima i domaćim potrošačima.

Prema dostupnim informacijama, postrojenje ima važnu ulogu i u opskrbi gorivom najvećih ruskih zračnih luka u blizini Moskve, uključujući Šeremetjevo, Domodedovo i Vnukovo.

Iz SBU-a navode da su napad tijekom noći izveli operateri elitne postrojbe Alpha, postupajući po nalogu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Napad je, tvrde, uspješno pogodio crpnu stanicu, nakon čega je izbio veliki požar koji je zahvatio područje od približno 800 četvornih metara.

While Russians target shipping malls and apartment buildings full of sleeping families in Kyiv, Ukrainian drones are destroying the Russian oil industry.



Napad ukrajinskih dronova dogodio se iste noći kada je Rusija izvela jedan od najžešćih napada na Kijev i okolicu od početka sveobuhvatne invazije. Ruske snage lansirale su stotine dronova i desetke projektila, uključujući i balističku raketu srednjeg dometa Orešnik.

U masovnom napadu oštećene su stambene zgrade, ključne državne institucije, muzeji i druga civilna infrastruktura. Poginule su četiri osobe, dok je gotovo stotinu ljudi ozlijeđeno.

„Za razliku od neprijatelja, koji namjerno napada civilnu infrastrukturu i mirne građane, Ukrajina gađa isključivo vojne i strateške ciljeve povezane s ruskom agresijom“, poručili su iz SBU-a.

Ukrajina posljednjih mjeseci redovito izvodi napade na ruska naftna postrojenja i vojne objekte koristeći domaće oružje dugog dometa. Razvoj i širenje domaće proizvodnje dronova dodatno su povećali sposobnost Kijeva da ometa rusku proizvodnju goriva, zračni promet i izvoz energenata.

„SBU već priprema nove specijalne operacije. Intenzitet ukrajinskih udara na ruski teritorij samo će rasti. Naše sankcije dugog dometa nastavit će djelovati“, izjavio je čelnik SBU-a Jevhenij Hmara.

