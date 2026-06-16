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'I TI SI VUKOVAR' /

Vukovar pokrenuo veliku akciju: Stiže donacija za stadion 12 hrvatskih redarstvenika

Vukovar pokrenuo veliku akciju: Stiže donacija za stadion 12 hrvatskih redarstvenika
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Projekt je predstavljen kao važan korak u razvoju sportske infrastrukture u gradu

16.6.2026.
14:48
Hina
Davor Javorovic/PIXSELL
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Na Gradskom stadionu Borovo naselje održana je zajednička konferencija za medije na kojoj su sudjelovali gradonačelnik Grada Vukovara Marijan Pavliček i župan Vukovarsko-srijemske županije Ivan Bosančić.

Tema konferencije bila je donatorska kampanja „I ti si Vukovar“, koja ima za cilj prikupljanje sredstava za izgradnju Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika.

Tom je prilikom župan Bosančić najavio i donaciju Vukovarsko-srijemske županije, čime je dodatno podržan projekt koji u Vukovaru ima snažan simbolički i sportski značaj.

Projekt je predstavljen kao važan korak u razvoju sportske infrastrukture u gradu, ali i kao podsjetnik na povijesnu ulogu 12 hrvatskih redarstvenika.

Vukovar 1991Stadion
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