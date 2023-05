Dan pobjede nad fašizmom, 9. svibnja ili samo Dan pobjede, praznik je koji obilježava pobjedu Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Praznik se, za razliku od ostatka Europe u Rusiji obilježava dan kasnije, jer je, u vrijeme potpisivanja kapitulacije 8. svibnja 1945., prema moskovskom vremenu već bio 9. svibnja.

Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je na moskovski Crveni trg na vojnu paradu, a ovdje su i predstavnici Kazahstana, Uzbekistana, Tadžikistana, Armenije te bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko. Na Crveni trg u automobilu je stigao i ruski ministar obrane Sergej Šjogu.

Putin je održao govor, neobično kratak u odnosu na govore koje ruski predsjednik inače drži te koji je počeo ranije od najavljenog.

"Ovo je proslava u čast naših djedova i pradjedova koji su se borili za svoju zemlju kroz žrtvu su spasili zemlju od nacizma i svijet je sada opet na prekretnici", kazao je Putin uvodno.

"Imamo pravi rat proti nas, ali branit ćemo se protiv međunarodnog terorizma, branit ćemo građane Donbasa. Nema ljudi koje smatramo neprijateljima, želimo vidjeti svoju budućnost mirnu i stabilnu. Vjerujemo da bilo kakve ideologija nije prihvatljiva, ali zapadne elite i globalisti inzistiraju i provociraju konflikte, ohrabruju rusofobiju i nacionalizam. Uništavaju obiteljske vrijednosti i diktiraju svoju volju i svoja pravila drugima", kazao je ruski predsjednik.

"U srži, ovo je nasilje i pljačka drugih. Zaboravljaju tko je uništio zlo, oslobodio Europljane. Vidimo da velik broj zemalja uništava spomenike sovjetskih boraca i generala. Pokušavaju izbrisati sjećanje na stvarne heroje, rugaju se sjećanjima prošlih generacija", poručio je Putin.

'Cijela zemlja vas je došla podržati i moli za vas'

"To je srž tragedije ukrajinskog naroda. Formiran je režim koji promovira plan njihovih gospodara. Mi slavimo one koji su se borili protiv nacista kao saveznici, u Sjedinjenim Državama i Britaniji, kao i doprinos Kine. To je naše neprocjenjivo nasljeđe i danas vidimo pokret prema multipolarnom svijetu jednakih mogućnosti i svih zemalja svijeta", kazao je Putin te istaknuo prisutnost lidera neovisnih država na današnjoj paradi u Moskvi, 'koji su došli ovdje odati priznanje našim precima, borili su se zajedno i pobijedili zajedno'.

"Izražavamo duboko poštovanje svim žrtvama velikog rata, njihovim majkama i očevima, braći i sestrama", rekao je Putin te pozvao na minutu šutnje.

"Dragi građani Rusije, bitke koje određuju budućnost naše zemlje oduvijek su bile svete i slijedimo stope naših predaka. Ponosni smo na sudionike specijalne vojne operacije koji se bore na bojišnici i one koji spašavaju ranjene. Nema važnijeg posla od onog koji radimo danas. Budućnost našeg naroda ovisi o vama, a vi se borite za Rusiju", kazao je Putin obraćajući se borcima u Ukrajini.

"Iza vas su vaše obitelji i prijatelji koji vas čekaju i siguran sam da osjećate njihovu ljubav. Cijela zemlja došla vas je podržati i moli za vas. Danas kada se sjećamo patriotskog rata i polažemo cvijeće na spomenike i na Crvenom smo trgu, sjećamo se boraca Petra Velikog i 1941. i 1945., vojske i onih koji su ušli u vojsku mobilizacijom. Policija, FSB, pozdravljamo sve vas koji se bore za Rusiju i nose svoju dužnost u patriotskom ratu. Naši preci su pokazali da ništa nije snažnije od našeg jedinstva. Za Rusiju, za našu vojsku, hura", povikao je Putin nakon čega su trgom odjeknuli pucnjevi iz topova.

No veliki ruski praznik pobjede u, kako nazivaju, Velikom domovinskom ratu, ove godine je u sjeni krvavog rata u Ukrajini.

Čak ni kada su Nijemci bili pred Moskvom, Crveni trg nije bio toliko zatvoren, a prema izvješćima ruskih službi koja su procurila, u panici su zbog mogućeg napada dronovima. Dodatnu zabrinutost Kremlja izazvao je dron koji je letio nad Crvenim trgom. Najveći problem je osobno pred Putinom - ako se pojavi, može biti jasna meta, a njegova odsutnost bila bi jasno priznanje straha i nemoći koje ne može sakriti pred domaćom javnosti.

Putin je svoju retoriku oko, kako naziva, specijalne operacije, gradio upravo oko narativa borbe protiv navodnih nacista u Ukrajini. Zato je i proslava Dana pobjede igrala još važniju ulogu u državnoj propagandi.

No ove godine se niz manifestacija otkazuje, čak i u gradovima u dalekom Sibiru, a otkazan je, po svemu sudeći, i defile Besmrtne pukovnije - prolazak civila koji su nosili slike svojih (pra)djedova i (pra)baka koji su poginuli u Drugom svjetskom ratu.

Osim sigurnosti, navodno se strahuje kako bi se mogli pojaviti i ljudi sa slikama poginulih Rusa u Ukrajini, dajući jasni vizualni podsjetnik kako ruska invazija ne teče baš po planu.