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SVAKA ČAST, HGSS /

Donosimo snimku spašavanja muškarca koji je 10 sati visio naglavačke u kanjonu Čikole

Bespilotna letjelica je tijekom cijele akcije iz zraka dodatno osvjetljavala lokaciju, omogućujući ekipama sigurniji i rad na lokaciji

15.7.2026.
18:36
danas.hr
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Šibenski HGSS u utorak je iz kanjona rijeke Čikole ispod drniške kule spasio nestalog muškarca, pronađenog na izrazito nepristupačnom terenu.

Poziv Centra 112 stigao je u 18.40 sati, nakon čega je na teren izašlo 15 spašavatelja s dvije bespilotne letjelice. U akciji im se pridružilo i pet vatrogasaca DVD-a Drniš.

Nesretni čovjek visio je naglavačke deset sati na temperaturi većoj od 30 stupnjeva.

Donosimo snimku spašavanja muškarca koji je 10 sati visio naglavačke u kanjonu Čikole
Foto: HGSS Šibenik
Donosimo snimku spašavanja muškarca koji je 10 sati visio naglavačke u kanjonu Čikole
Foto: HGSS Šibenik

U posjedu smo snimke koja prikazuje kako je izgledala akcija spašavanja, a možete ju pogledati na vrhu članka! 

S obzirom na to da je teren izrazito nepristupačan, pretrazi se pristupilo iz nekoliko smjerova, istaknuli su iz HGSS-a: "Dok je teren pretraživan iz zraka, jedan dio ekipe užadi se spuštao niz litice kanjona. U isto vrijeme nekolicina je zašla i u samo presušeno korito rijeke."

U sumrak je udaljeni pilot bespilotne letjelice uočio čovjeka u strmom usjeku podno kule.

Donosimo snimku spašavanja muškarca koji je 10 sati visio naglavačke u kanjonu Čikole
Foto: HGSS Šibenik
Donosimo snimku spašavanja muškarca koji je 10 sati visio naglavačke u kanjonu Čikole
Foto: HGSS Šibenik

"Spašavatelji se sa nosiljkom i prvom pomoći uspijevaju spustiti do njega te ga imobiliziraju i pripremaju za transport. U isto vrijeme ekipa poviše izrađuje sidrište i sisteme za podizanje kako bi sviju izvukli iz kanjona. Uz zajednički angažman uskoro su svi na platou te je unesrećeni predan timu HMS na daljnju obradu. Time je u 22:30 ova zahtjevna akcija okončana", kažu iz HGSS-a.

Bespilotna letjelica je tijekom cijele akcije iz zraka dodatno osvjetljavala lokaciju, omogućujući ekipama sigurniji i rad na lokaciji.

"Ovakve akcije daju smisao svakom satu obuke, svakom izlasku na teren i svakom odricanju spašavatelja. Jučer se sve to spojilo u pravom trenutku. Rezultat je čovjek koji je dobio novu priliku za život", zaključili su iz HGSS-a. 

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