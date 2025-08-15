SVE JE RIJEŠENO /

Matija Frigan ima novi klub, potpisao je za talijanskog velikana: Evo koliko će Rijeka zaraditi

Foto: Matija Habljak/pixsell

Frigan je kompletirao transfer od kojega će zaraditi i Rijeka

15.8.2025.
19:34
sportski.net
Matija Habljak/pixsell
Matija Frigan novi je igrač talijanskog prvoligaša Parme, službeno je potvrđeno.

Hrvatski napadač u Parmu stiže iz belgijskog Westerloa za odštetu od 10 milijuna eura.

Iza Frigana je odlična sezona u belgijskoj ligi gdje je zabio 14 golova. Ovog ljeta htjelo ga je više klubova, poput Elchea, HSV-a i Hull Cityja koji muku muči sa zabranama transfera, a javila se i Parma te brzo realizirala transfer. 

Prošli mjesec u Parmi su prodali svog napadača Ange-Yoana Bonnyja (21) Interu za oko 23 milijuna eura i sada dio tog iznosa uložili u Frigana. 

Frigan je u Westerlo stigao u ljeto 2023. iz Rijeke za odštetu od 5.5 milijuna eura, a Rijeka će zbog klauzule od deset posto od sljedećeg transfera sada zaraditi milijun eura. 

