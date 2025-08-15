Antonio Conte izvan kontrole: Slavni Talijan podivljao, o onome što je napravio priča cijeli svijet

Iako je trebala biti tek rutinska provjera uoči početka nove sezone, prijateljska utakmica između talijanskog prvaka Napolija i grčkog Olympiacosa pretvorila se u pravu dramu. U centru pažnje nije bio rezultat, već eksplozivni temperament trenera Napolija, Antonija Contea, koji je nakon jednog grubog prekršaja potpuno izgubio kontrolu, uletio na teren i izazvao opći kaos.

Prizori s utakmice odigrane u četvrtak, 14. kolovoza 2025., brzo su obišli svijet i još jednom potvrdili zašto Conte slovi za jednog od najstrastvenijih, ali i najkontroverznijih trenera današnjice. Njegova reakcija, iako pretjerana za prijateljski susret, otkrila je duboku frustraciju koja se nakupljala tijekom cijelog dvoboja.

Kap koja je prelila čašu

Tenzije su rasle tijekom cijelog prvog poluvremena. Conte je s negodovanjem pratio niz oštrih startova igrača Olympiacosa, smatrajući da suci ne čine dovoljno kako bi zaštitili njegove igrače u pripremnoj utakmici. Frustracija je dosegnula vrhunac u 35. minuti, samo nekoliko metara od njegove tehničke zone.

Napadač Olympiacosa, Marokanac Ayoub El Kaabi, neopreznim i zakašnjelim startom pokosio je braniča Napolija, Amira Rrahmanija. Kosovski reprezentativac ostao je ležati na travi previjajući se od bolova, a El Kaabijeva nonšalantna reakcija, uz slijeganje ramenima, bila je okidač za Conteovu erupciju. Dodatni razlog za nervozu zasigurno je bila i ozljeda ključnog napadača Romelua Lukakua, koji je samo nekoliko minuta ranije morao napustiti igru zbog problema s bedrenim mišićem. Gubitak važnog igrača uoči početka sezone očito je dodatno skratio fitilj talijanskom strategu.

Erupcija na terenu i opći metež

U trenutku kad je vidio Rrahmanija na tlu, Conte je bez razmišljanja izletio iz svog prostora i sjurio se na teren. Njegova meta bio je Ayoub El Kaabi. Bijesni trener unio mu se u lice, gestikulirajući i urlajući, jasno mu dajući do znanja što misli o njegovom potezu. Istovremeno se okomio i na suce, optužujući ih za dopuštanje grube igre.

Njegov ulazak na teren zapalio je situaciju. Odmah se stvorila velika gužva u kojoj su sudjelovali igrači obje momčadi, članovi stručnih stožera i osiguranje. Četvrti sudac prvi je pokušao fizički obuzdati Contea, no Talijan se uporno otimao, pokušavajući se ponovno probiti do El Kaabija. Na kraju su ga zajedničkim snagama morali zadržati vlastiti pomoćnici i igrači kako bi spriječili teži incident. Prema pisanju britanskog The Sun, trebalo je proći nekoliko minuta da se situacija smiri i da se Conte vrati u tehnički prostor.

Posljedice incidenta i briga za Lukakua

Nakon što su se strasti smirile, sudac je El Kaabiju pokazao žuti karton za prekršaj. Zanimljivo, Conte je prošao bez isključenja, a i Rrahmani i El Kaabi odigrali su utakmicu do kraja. Napoli je na kraju slavio pobjedu rezultatom 2-1. Golove za talijanskog prvaka postigli su Matteo Politano i ljetno pojačanje Lorenzo Lucca, dok je počasni pogodak za Grke u posljednjim trenucima postigao Chiquinho.

Ipak, osim Conteovog ispada, glavna briga za navijače Napolija ostaje ozljeda Romelua Lukakua. Belgijski napadač uhvatio se za stražnju ložu lijevog bedra nakon jednog udarca i odmah je bilo jasno da se radi o potencijalno ozbiljnom problemu. Viđen je s ledenom oblogom na klupi, a prve prognoze govore da će gotovo sigurno propustiti otvaranje Serie A sezone protiv Sassuola 23. kolovoza.

Nakon utakmice, Conte je pokušao smiriti očekivanja za nadolazeću sezonu. "Sve momčadi koje su dovele puno novih igrača su još uvijek u fazi uigravanja. Zadovoljan sam trudom, ali trebat će vremena da se novi igrači uklope u taktičke mehanizme. Ravnoteža je ključ svega", izjavio je, svjestan da ga nakon osvajanja naslova čeka još teži posao.

Ovaj incident još je jednom pokazao dva lica Antonija Contea – strastvenog vođu koji bi za svoje igrače učinio sve, ali i temperamentnog stručnjaka čija ga narav često dovodi na rub isključenja. Dok ga jedni navijači slave kao zaštitnika, drugi smatraju da je njegova reakcija bila neprimjerena. No, jedno je sigurno – s Conteom na klupi Napolija, uzbuđenja zasigurno neće nedostajati.