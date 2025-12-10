Usred glasina o razvodu, Ruben Van Gucht poručio: 'Bez znoja nema slave'

Belgijski sportski novinar i suprug naše proslavljene atletičarke Blanka Vlašić (42), Ruben Van Gucht (39), ponovno je privukao pozornost javnosti objavama na društvenim mrežama. Ovih je dana na Instagramu podijelio videozapise na kojima intenzivno trči, uz poruke motivacijskog karaktera.

„Bez znoja nema slave“, napisao je u jednoj objavi, a potom dodao: „Samo se naporan rad isplati – jače, bolje, brže i snažnije.“

Njegove objave odaju dojam potpune posvećenosti treninzima, ali i ravnodušnosti prema sve glasnijim šuškanjima u medijima o njegovu privatnom životu.

Intrigantna rođendanska čestitka

Posebnu pozornost izazvala je činjenica da mu je nedavno rođendan javno čestitala belgijska spisateljica Charlotte van Looy, koju mnogi mediji već neko vrijeme povezuju s njim. U poruci mu je napisala: „Sretan rođendan, dušo. Želim ti još puno godina. I žena“, čime je dodatno potaknula nagađanja o prirodi njihova odnosa.

Za razliku od toga, Blanka mu rođendan nije čestitala javno, što je u javnosti protumačeno kao još jedan znak mogućih problema u braku. Još ranije, tijekom nedavnog gostovanja na televiziji, gledatelji su primijetili da Blanka ne nosi vjenčani prsten, što je dodatno rasplamsalo glasine o razdvajanju para.

Blanka i Ruben su u otvorenom braku

Podsjetimo, Ruben je prije godinu dana otvoreno govorio o tome da su Blanka i on u otvorenom braku. Vjenčali su se u svibnju 2022. godine, a njihova veza prije vjenčanja bila je gotovo nepoznata hrvatskoj javnosti. Nedugo nakon toga, na Blankin 39. rođendan, dobili su sina Monda.

Dodatni šok javnosti izazvale su tvrdnje Charlotte van Looy, koja je u komentaru ispod svoje objave navela da su ona i Ruben zajedno već gotovo šest godina te da dijele isti dom skoro četiri godine.

Unatoč svemu, Ruben se zasad ne osvrće na medijske napise te se, barem prema onome što pokazuje na društvenim mrežama, posvećuje treningu i vlastitom ritmu života.

