Ima 17 godina, a već puni klubove: 'Možda zvuči pretenciozno, ali osjećam da ću biti zvijezda'

Malo tko se može pohvaliti da u razred ide sa zvijezdom u usponu. Iako za sebe tvrdi da u školi nije nikakva zvijezda, Ana Bertić sve je samo ne obična srednjoškolka. Sa svojih 17 godina već je osvojila regiju nastupom u showu Superstar, stala na pozornice uz najveća imena domaće i regionalne glazbe, a iza sebe ima i duet s popularnim Bobanom Rajovićem. Za njezine se koncerte traži karta više, publika je obožava na TikToku, a mnogi glazbeni znalci uvjereni su da će Ana jednog dana postati velika regionalna zvijezda - jer ima sve: glas, izgled, karizmu i scensku sigurnost koju je teško ne primijetiti.

U razgovoru otkriva kako izgleda njezin život između školskih klupa i pozornice, koliko ju je Superstar promijenio, zašto još uvijek ne smatra da je zvijezda u školi, te kako izgleda put mlade pjevačice koja je, po svemu sudeći, tek na početku velikog uzleta.

Foto: Privatni Album

Za početak – kako ste?

Hvala na pitanju, odlično sam, inače sam vedre naravi, sve je pozitivno oko mene, pa se to onda odražava i na moje raspoloženje.

Kad se vratite dvije godine unazad, na sudjelovanje u popularnom glazbenom showu SuperStar, što prvo pomislite?

Superstar je moja glazbena prekretnica u ''stvarni svijet glazbe''. Iz tog showa nosim samo najdivnije iskustvo i uspomene, dao mi razlog da se još više trudim, radim i ulažem u sebe.

Jeste li znali da ćete jednog dana postati poznati ili je to došlo spontano? Sjećate li se trenutka kad ste prvi put ozbiljno pomislili da je to vaš put?

Kada sam imala 10 godina sudjelovala sam u showu RTL zvjezdice i kao tako malena osjetila sam da me djeca prepoznaju, prilazili su mi da se fotografiramo, rekla bi da je to došlo spontano i dio je mog života. Pravi ozbiljan trenutak kada sam sama sebi rekla da je jedino što želim u životu biti pjevačica dogodio se nakon sudjelovanja u showu Superstar. Nakon mog prvog audicijskog nastupa uslijedili su pozivi za nastupe. ''Live nastupi'' u trajanju od 120 minuta, uz pratnju instrumenata na kojima ja kao pjevačica zabavljam publiku, a publika tako nesebično uzvraća pozitivnom energijom je neopisiv osjećaj. Tek kada sam iskusila takve nastupe, shvatila sam da je to moj trenutak. Istinski uživam, svim svojim bićem, dušom i srcem, i odlučila sam krenuti profesionalno i otisnut se u glazbeno nebo, što je, da se razumijemo, proces koji je tek na početku.

Foto: Privatni Album

Iza sebe već imate duet s velikim regionalnim imenom. Kako je konkretno došlo do suradnje s Bobanom Rajovićem?

U proljeće ove godine snimila sam pjesmu ''Pun gas'' s Bobanom Rajovićem na poziv producenta Filipa Miletića koji je autor

teksta, glazbe i aranžmana.

Što ste od njega, kao iskusnog izvođača, najviše naučili – nešto o sceni, publici, poslu iza kulisa?

Bit ću iskrena kao i uvijek u životu jer smatram da je to jedino ispravno. Nije bilo prilike da nešto naučim od gospodina Rajovića,

upoznala sam ga na snimanju spota, a nakon toga nisam ga nikada više nisam vidjela niti čula.

Foto: Privatni Album

S kim biste još voljeli surađivati u budućnosti – možete li izdvojiti jednog regionalnog izvođača?

Zašto svaki intervju mora imati jedno teško pitanje? Ha-ha. Kroz ove dvije godine imala sam prilike upoznati, zapjevati i dijeliti pozornicu sa poznatim imenima kao što su Aca Lukas, Adil, Danijel Alibabić, Aco Pejović, Ana Nikolić, Sandra Afrika, od mlađih izvođača Breskvica, Zorana Mičanović, Aleksandra Mladenović... Svaki taj nastup donio mi je iskustvo više, to su sve divni ljudi od kojih sam imala prilike i naučiti, dobiti nesebičan savjet i pohvalu, puno mi to znači, a u budućnosti voljela bih surađivati i snimiti duet sa Sašom Matićem, znam i volim sve njegove pjesme.

Gdje sve danas nastupate – klubovi, festivali, privatne zabave. Možete li već živjeti od glazbe?

Danas najčešće nastupam u klubovima širom regije, posebna je energija ljudi iz publike koji u sav glas sa mnom pjevaju najveće hitove. Radim i privatne zabave kao što su rođendani, rođenje djeteta, djevojačke i momačke, pjevala sam reprezentaciji... To je potpuno drugačija priča u odnosu na klubove u kojima sam uobičajeno odvojena zaštitnom ogradom od publike na pozornici i uz mene su zaštitari. Na privatnim zabavama je opuštena atmosfera, svi smo bliski, glazba je čudo, na najposebniji način spaja ljude. Ja od glazbe ne živim, ja živim za glazbu, a uzdržavaju me roditelji. Honorare koje dobijem za odrađene nastupe čuvam i štedim kako bi kupila nove pjesme i snimila spotove. U glazbu treba jako puno ulagati, a to je jako skupo i sretna sam što imam prilike zaraditi novac kako bi ga mogla uložiti u svoju karijeru.

Vaši videi s nastupa prilično su popularni na TikToku – pratite li komentare?

Tiktok je trenutačno najpopularnija društvena mreža na kojoj objavljujemo atmosferu s nastupa, takve snimke se nevjerojatnom brzinom šire i na taj način me vlasnici klubova i osobe koje organiziraju privatne zabave primijete i kontaktiraju pa dogovorimo nastup, a komentare pratim koliko i kada stignem i ludo se zabavljam dok ih čitam.

Jeste li ikada imali neku neugodnu situaciju na nastupu ili na društvenim mrežama – neprimjeren komentar ili nešto što vas je stvarno pogodilo – i kako ste se s tim nosili?

Na nastupu nisam nikada imala nikakvo neugodno iskustvo, uvijek samo pozitivno, možda zbog toga što pjevam na lijepim mjestima i što sam okružena pozitivnom ljudima. Neprimjerenih komentara na društvenim mrežama uvijek ima, oni su obično napisani s lažnih profila tako da niti ne zaslužuju moju pažnju.

Smatrate li da je lakše uspjeti na hrvatskoj ili srpskoj glazbenoj sceni? I gdje se vidjeti u budućnosti?

Nikada nisam razmišljala gdje bi bilo lakše uspjeti. Smatram da ako pjevač ima ono nešto iskreno u sebi, publika ga zavoli i nebitno je je li riječ o Hrvatskoj, Srbiji ili Sloveniji. Gdje se vidim u budućnosti? Možda ću zvučati pretenciozno, ali zaista osjećam da ću biti velika regionalna zvijezda.

Foto: Privatni Album

Koliko vam je moda važna – osjećate li pritisak da uvijek izgledate besprijekorno?

Obožavam modu i izuzetno mi je bitno biti modno usklađena. Svakodnevno biram udobne kombinacije, dok na pozornici volim biti ženstvena i nosim atraktivne kostime/haljine koje upotpunjujem dizajnerskim nakitom. Moram priznati da ne osjećam pritisak, odjevam se prema raspoloženju, ne moram izgledati u svakom trenutku života besprijekorno. Ako je osoba zadovoljna sama sa sobom, ona zrači, ostavlja pozitivan dojam, a to je puno bitnije od besprijekorne dotjeranosti.

Kako uspijevate uskladiti školu i karijeru?

To je već ozbiljno pitanje, a ključ je dobra organizacija i zaista onda ne postoji nikakav problem. Ponekad znam biti umorna jer sam od ponedjeljka do petka u školi i pratim nastavu, vikendima su nastupi na koje putujem iz grada u grad pa često znam učiti ili čitati lektiru u autumobilu. Uglavnom kalendar ispita je u e-dnevniku, naučim za ispit, među prvima se javljam za usmeno odgovaranje i nemam nikakvih zaostataka. Ove godine sam maturantica jezične gimnazije, imam predivne profesore kojima ću zauvijek biti zahvalna za pruženo znanje.

Foto: Privatni Album

Jeste li glavna zvijezda u školi? Kako vas doživljavaju kolege?

Nisam zvijezda u školi, dio sam razreda kao i svaki drugi učenik ili učenica, nikada me kolege nisu doživljavali drugačije, navikli su da su glazba, pozornica i scena dio mene i takvu su me prihvatili. U našoj gimnaziji su četiri razredna odjeljenja u svakoj generaciji, svi smo povezani, družimo se na putovanjima na koja idemo sa školom, lijepa je i zdrava atmosfera.

Iako imate tek 17 godina – imate li već neki svoj stav o ljubavi? Jeste li zaljubljeni i kakav dečko vas može osvojiti?

Vjerujem u pravu, iskrenu i čistu ljubav, najljepši stihovi pisani su uglavnom o ljubavi... Zaljubljena sam jako u život, u sve što doživljavam i proživljavam... Nemam tip dečka niti znam kako bi trebao izgledati da bi me osvojio. No, znam da treba imati puno razumijevanja, povjerenja i treba se znati iskreno smijati. Svaki puta kada izađem na pozornicu osjećam ljubav, znam da je to drugačija ljubav, ali nikada se ne zna hoće li baš netko iz moje publike osvojiti jednoga dana i moje srce.

Što planirate u skorijoj budućnosti kada je riječ o glazbi?

Radim na pjesmama koje ću, nadam se, već početkom 2026. predstaviti svojoj publici. Paralelno radim na tehnici i vokalu i imam nastupe. Radujem se svemu što dolazi, jer uz dobru organizaciju i kvalitetan tim ljudi koji je uz mene te uz moju predanost, želju, volju i ljubav prema glazbi i životu - sigurna sam da ću ostvariti sve svoje planove i snove.

