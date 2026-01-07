Kako čestitati pravoslavni Božić? Jedan od najljepših običaja simbolizira mudrace

Dok za veći dio svijeta božićna slavlja završavaju nakon 25. prosinca, za više od 260 milijuna pravoslavnih kršćana ona tek počinju. Pravoslavni Božić, koji se slavi 7. siječnja, duboko je duhovan događaj ukorijenjen u drevnim tradicijama koje naglašavaju vjeru, obitelj i duhovnu introspekciju. To je blagdan koji se ne usredotočuje na komercijalizaciju i darove, već na proslavu utjelovljenja, rođenja Isusa Krista, te na zajedništvo i mir.

Kojeg datuma je pravoslavni Božić?

Razlog zbog kojeg se pravoslavni Božić slavi trinaest dana nakon onog katoličkog ne leži u teološkim razlikama, već u korištenju različitih kalendara. Većina pravoslavnih crkava, uključujući Srpsku, Rusku, Gruzijsku i Jeruzalemsku patrijaršiju, za svoja liturgijska slavlja i dalje koristi julijanski kalendar. Taj kalendar, uveden još u doba Julija Cezara 45. godine prije Krista, razlikuje se od gregorijanskog kalendara, koji je papa Grgur XIII. uveo 1582. godine i koji se danas koristi u većini svijeta.

Tijekom stoljeća stvorila se razlika od trinaest dana između dva kalendara. Stoga, 25. prosinac po julijanskom kalendaru pada na 7. siječnja po gregorijanskom. Važno je napomenuti da nisu sve pravoslavne crkve ostale vjerne starom kalendaru. Crkve poput Grčke, Rumunjske i Bugarske prihvatile su revidirani julijanski kalendar, koji je usklađen s gregorijanskim, te Božić slave 25. prosinca.

Duhovna priprema za pravoslavni Božić

Priprema za Božić u pravoslavlju počinje mnogo prije samog blagdana. Vrijeme priprave naziva se Božićni post i traje četrdeset dana, počevši od 28. studenog. Ovaj post nije samo odricanje od hrane životinjskog podrijetla, poput mesa, mlijeka i jaja, već predstavlja razdoblje duhovnog pročišćenja.

Njegov je cilj pripremiti vjernike za proslavu Kristova rođenja kroz molitvu, pokajanje i odricanje od materijalnih distrakcija. Kroz post se vjernici usredotočuju na duhovnu bit blagdana, a to je poniznost Boga koji je postao čovjekom kako bi spasio čovječanstvo.

Običaji za pravoslavni Božić​

Dan uoči Božića, 6. siječnja, poznat je kao Badnji dan i ispunjen je brojnim simboličnim običajima. Tradicionalno, rano ujutro glava obitelji odlazi u šumu kako bi usjekla badnjak, najčešće granu mladog hrasta, koji simbolizira drvo što su ga pastiri donijeli i zapalili u pećini kako bi ugrijali novorođenog Isusa. Navečer se badnjak unosi u kuću, a podovi se posipaju slamom u spomen na jaslice u kojima se Krist rodio.

Središnji događaj Badnje večeri je posna ili sveta večera, koja okuplja cijelu obitelj. Večera počinje nakon što se na nebu pojavi prva zvijezda, koja simbolizira Betlehemsku zvijezdu što je mudrace vodila do Krista. Na stolu se nalaze isključivo posna jela, često njih dvanaest, kao simbol dvanaest apostola. Jela se razlikuju od kulture do kulture, ali često uključuju ribu, grah, krumpir, razne salate, suho voće te posebno jelo od pšenice, meda i oraha poznato kao kutia. Ova večera odražava skromnost i zahvalnost.

Kako čestitati pravoslavni Božić?

Na sam dan Božića, 7. siječnja, završava se post i započinje radosno slavlje. Ujutro obitelj odlazi na svečanu božićnu liturgiju, a nakon povratka kući slijedi bogat i svečan ručak. Neizostavan dio božićnog stola je česnica, posebna pogača u koju se stavlja novčić. Vjeruje se da će onaj tko u svojem komadu pronađe novčić imati sreću, zdravlje i blagostanje tijekom cijele godine.

Jedan od najljepših običaja je dolazak položajnika, prve osobe koja na Božić ulazi u kuću. Smatra se da položajnik, koji simbolizira mudrace s Istoka, donosi sreću i napredak. On prilazi vatri, džara je grančicom badnjaka govoreći riječi kojima priziva zdravlje, radost i obilje za ukućane. Položajnika se potom daruje i ugošćuje kao najdražeg gosta.

Božić je prvenstveno obiteljski blagdan, posvećen zajedništvu i ljubavi. Tradicionalni pozdrav kojim si vjernici čestitaju ovaj najradosniji kršćanski blagdan glasi: "Mir Božji, Hristos se rodi!", na što se odgovara: "Vaistinu se rodi!". Taj se pozdrav koristi sve do blagdana Bogojavljenja.

