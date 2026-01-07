Otkriveni detalji sprovoda francuske legende: Željela je biti pokopana u svom vrtu, ali...

Brigitte Bardot, francuska filmska glumica koja je prošlog mjeseca preminula u dobi od 91 godine, bit će pokopana u srijedu u ljetovalištu Saint-Tropez na francuskoj rivijeri, objavio je Reuters pozivajući se na informacije lokalnih vlasti.

Sprovod će se održati u 10 sati u crkvi Notre-Dame-de-l’Assomption, nakon čega će Bardot biti pokopana u strogoj privatnosti na groblju u gradu u kojem je veći dio kasnijeg života provela povučeno, iza visokih zidova, okružena brojnim životinjama.

Komemoracija otvorena za građane i obožavatelje održat će se u staroj gradskoj četvrti La Ponche, povijesnom središtu nekadašnjeg ribarskog mjesta.

Ikona i seks-simbol

Bardot je svjetsku slavu stekla početkom dvadesetih godina u filmu "I Bog stvori ženu”, a njezin izgled i energija postali su simbol oslobođene ženstvenosti u Francuskoj pedesetih godina prošlog stoljeća. U Francuskoj je bila poznata pod nadimkom B.B., a njezine uloge učinile su je ne samo seks-simbolom nego i pop-kulturnom ikonom. Bila je i prva slavna osoba koja je poslužila kao model za bistu Marianne, simbola Francuske Republike.

Foto: Laurent Vu/sipa Press/profimedia

Nakon što se 1973. povukla iz filmske industrije, Bardot se posvetila zaštiti životinja. S vremenom su njezini politički stavovi skrenuli prema krajnjoj desnici, a zbog izjava o imigraciji, islamu i homoseksualnosti više je puta osuđena zbog poticanja rasne mržnje. Javnu potporu davala je čelnicima Nacionalne fronte Jean-Marieju i Marine Le Pen, koja se očekuje na sprovodu.

Na sprovod je pozvana i ministrica za ravnopravnost u vladi predsjednika Emmanuela Macrona Aurore Bergé, koja će predstavljati francusku vladu.

Bardot je 2018. u intervjuu za Le Monde izjavila da želi biti pokopana u mirnom kutku svojega vrta, no prefektura Var navela je da nikada nije zaprimila službeni zahtjev za privatni pokop.

