Kakva lakrdija: Utakmica trajala samo 7 minuta! Repeša na vrijeme pobjegao iz kluba

Košarkaški svijet rijetko je kad, ako je ikad, svjedočio ovakvoj lakrdiji, sramoti, u jednom "ozbiljnom" natjecanju. Nevjerojatno je da si je FIBA dopustila ovako nešto...

Došli s petoricom igrača, nisu izdržali ni 10 minuta

Dakle, utakmica play-ina između Hapoela iz Holona i Trapanija sa Sicilije koja se igrala u Bugarskoj nije završena na normalan način jer su gosti iz Italije došli sa samo petoricom igrača, a za sedam nepunih minuta igre ostali sa samo jednim.

Trapani Shark nastupio je u play-inu FIBA-ine Lige prvaka protiv Hapoel Holona I nije izdržao ni prvu četvrtinu, javlja web site Basketnews.com.

Roster su činili Alessandro Cappelletti, Francesco Martinelli, Riccardo Rossato, Fabrizio Pugliatti i Luigi Patti. Zanimljivo je to da su Patti (rođen 2007.) i Martinelli (rođen 2008.) napravili svoje profesionalne debije. S trojicom seniora i dvojicom juniora Trapani se gotovo cijelo vrijeme trudio što prije završiti utakmicu. Nakon rane minute odmora redom su s parketa odlazili prvo trener Latini, a zatim igrači Rossato, Pugliatti i Cappelletti.

Znači, do tad je utakmica trajala samo pet minuta. Situacija je postala još gora kada je Patti zaradio svoj peti osobni prekršaj, a prilično se potrudio zaraditi pet faulova. S 3:06 minute preostale do kraja prve četvrtine, utakmica je zaustavljena, a Hapoel Holon je slavio s rezultatom 38-5.

Trapani izbačen iz natjecanja

OVDJE pogledajte nevjerojatne scene u Bugarskoj.

Kako je utakmica prema pravilima prekinuta kad je na parketu ostao samo jedan igrač, zbog činjenice da je praktički predao utakmicu, Trapani je izbačen iz natjecanja, pa se uzvrat neće odigrati. Prema članku 14.5.4. Pravilnika FIBA-ine Lige prvaka, svaki klub koji odustane ili ne nastupi u Play-In ili Play-Off utakmici automatski gubi cijelu seriju.

OVDJE pogledajte trenutak kad je utakmica prekinuta.

Predsjednik Trapanija Valerio Antonini kasnije je objasnio da je nastup igrača pomogao klubu da izbjegne novčanu kaznu od 600.000 eura. Prema pravilima, ako neki klub nastupi s manje od deset (10) igrača na početku utakmice Lige prvaka u košarci, "podliježe disciplinskoj ili administrativnoj kazni." Igrači iz Trapanija odlaze jedan po jedan, uskoro neće imati ni za napuniti manji automobil.

John Petrucelli je pod ozbiljnim upitnikom zbog interesa turskog Galatasaraya, a Ryan Arcidiacono također nije siguran. Nedavni odlasci iz kluba uključuju Paula Eboua i Matta Hurta, dok su ranije Trapani napustili Jordan Ford i Timmy Allen. Situacija u Trapani Sharku odražava dublje probleme izvan terena. Unatoč dobrom početku u Serie A i sudjelovanju u košarkaškoj Ligi prvaka, talijanski klub suočava se s kaznama zbog neplaćenih poreza i mogućih nepravilnosti u registracijama.

Neodrživ projekt

Vlasnik Valerio Antonini, koji je uložio značajna sredstva u renoviranje dvorane Pala Daidone, izgradnju konkurentnog rostera i čak kupovinu lokalne televizijske stanice, priznao je da projekt više nije održiv bez dodatnih sponzora.

Izjavio je da će se u početku 2026. godine smanjiti obim rada oba njegova kluba, košarkaškog i nogometnog, te da je otvoren za pregovore o njihovoj prodaji potencijalnim investitorima. U međuvremenu, igrači i osoblje kluba počeli su tražiti nove prilike.

Za spomenuti kako je Trapani imao sjajan početak sezone, bio je pri vrhu talijanske lige i prošao je grupnu fazu Lige prvaka, no financijski problemi i loše upravljanje klubom kumovali su stramputici za ovaj talijanski klub Sva ova situacija dogodila se pod vodstvom hrvatskog trenera Jasmina Repeše, koji je, već prije mjesec dana, predvidio što će se dogoditi te je na vrijeme pobjegao iz Trapanija. Zbog financijskih teškoća i malverzacija u vezi s plaćanjem poreza, klub je već treći put kažnjen oduzimanjem bodova u posljednjim danima prošle godine. Osim toga, Valerio Antonini dobio je dvogodišnju suspenziju zbog prijetnji upućenih Košarkaškom savezu Italije. U nedjelju je utakmica protiv Bologne, koja je trebala biti odigrana, otkazana jer ju je Lega Basket odlučila suspendirati.

