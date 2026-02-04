Iznadprosječno toplo, ali ne i suho. Meteorolog otkrio kad očekivati zahladnjenje

Ujutro većinom oblačno, tmurno i kišovito, a uz more su mogući izraženiji pljuskovi pa i grmljavina. Vjetar će samo na krajnjem sjeveru Jadrana malo popustiti, čak nakratko okrenuti na buru, dok će duž ostatka obale puhati umjereno, u Dalmaciji jako i olujno jugo. Najviše kiše bit će ponovno na širem riječkom području, a najmanje, ponegdje i nimalo u Slavoniji.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj većinom oblačno uz povremenu kišu, koja će postupno prestajati samo u istočnijim predjelima. Vjetar slab od umjeren istočni i jugoistočni, a temperatura između šest i 10 Celzijevih stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu moguća kraća sunčana razdoblja, uglavnom suho, ali se opet barem malo kiše očekuje krajem dana i navečer. Vjetar slab do umjeren, prolazno i pojačan jugoistočni, a temperatura viša nego jučer, bit će od devet do 13 stupnjeva.

U Dalmaciji sve kišovitije, osobito navečer kada su ponovno izgledni pljuskovi praćeni grmljavinom pa i koja nevera. Jugo će još pojačati te uglavnom biti olujno, a more jače valovito pa i uzburkano s valovima na otvorenome i do 4-5 metara visine. Temperatura oko 14 ili 15 Celzijevih stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i dalje tmurno, kišovito, sada više u Istri i u riječkom zaleđu. Ponovno jača jugo na umjereno i jako, kao i južni vjetar u Lici. Bit će između 11 i 14 stupnjeva, malo niže u Gorskom kotaru.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti promjenjivi dani uz mjestimičnu kišu, češću i jaču u tmurniji petak. Najviše šanse za suho vrijeme ima nedjelja. Ostaje iznadprosječno toplo, a postupno malo hladnije očekuje se početkom idućeg tjedna.

Foto: Rtl Danas

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu još četvrtak u početku kišovit, zatim samo djelomično smirivanje, ali već u petak stiže novi kišni val uz jako, prolazno olujno jugo. Pritom opet može i zagrmjeti. Za vikend kiša i pljuskovi sve rjeđi, bit će i sunčanih razdoblja, ali bez pravog razvedravanja. Novo naoblačenje početkom idućeg tjedna s kišom izglednijom u Dalmaciji.