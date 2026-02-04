Što se događa u Dortmundu? Jedna TikTok objava zapalila našu regiju i zatrpala Borussiju komentarima
Ovo nije prvi put da se Dortmund našao na meti komentara javnosti
Borussia Dortmund ponovno je postala hit na društvenim mrežama, ali ne zbog gola ili velike pobjede, već zbog TikTok videa.
Njemački velikani, poput Schalkea i još nekoliko klubova s njemačkog govornog područja, sve češće posežu za neobičnim i lokalno obojenim načinom komunikacije na društvenim mrežama, što ovaj put nije prošlo nezapaženo.
Na službenom profilu Borussije osvanuo je video s tekstom: „Brat: Hoćeš li sa mnom na stadion? Prate nas još dvije osobe.“ Slijedi kadar pod naslovom „Što očekujem“ – dvije, prema 'društvenim standardima', atraktivne djevojke. No već u sljedećoj sceni dolazi obrat: „Realnost“ i kadar dvojice starijih gospodina kako prate utakmicu, uz glazbenu podlogu pjesme Pancir u izvedbi Breskvice, Voyagea i Tanje Savić.
@bvb
🤷♂️ očekivanje prema stvarnosti♬ original sound - 𝙈𝙖𝙜𝙞𝙘 𝙈𝙪𝙨𝙞𝙘™
Takav sadržaj posebno je privukao pažnju korisnika iz regije, koji su preplavili komentare pitanjima i dosjetkama:
„Zašto je na hrvatskom?“, „Kako najveći klub u Njemačkoj objavljuje na našem jeziku?“, „Zna li Borussia srpski?“, pa čak i „Admini iz regije okupirali europske klubove“.
Ovo nije prvi put da se Dortmund našao na meti komentara javnosti. Nedavno su objavili editirani video pogotka jednog od svojih igrača uz glazbu i vizuale koji su izazvali negodovanje javnosti, nakon čega je klub bio prisiljen uputiti javnu ispriku. Iako je klub stavio isti tekst na engleskom i zaseban video odmah prije ovog, mnogima je i dalje bilo fascinatno vidjeti kako je 'admin naš'.
