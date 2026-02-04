FREEMAIL
'admin naš?' /

Što se događa u Dortmundu? Jedna TikTok objava zapalila našu regiju i zatrpala Borussiju komentarima

Što se događa u Dortmundu? Jedna TikTok objava zapalila našu regiju i zatrpala Borussiju komentarima
Foto: Ayman Alahmed/imago Sportfotodienst/profimedia

Ovo nije prvi put da se Dortmund našao na meti komentara javnosti

4.2.2026.
7:27
Sportski.net
Ayman Alahmed/imago Sportfotodienst/profimedia
Borussia Dortmund ponovno je postala hit na društvenim mrežama, ali ne zbog gola ili velike pobjede, već zbog TikTok videa.

Njemački velikani, poput Schalkea i još nekoliko klubova s njemačkog govornog područja, sve češće posežu za neobičnim i lokalno obojenim načinom komunikacije na društvenim mrežama, što ovaj put nije prošlo nezapaženo.

Na službenom profilu Borussije osvanuo je video s tekstom: „Brat: Hoćeš li sa mnom na stadion? Prate nas još dvije osobe.“ Slijedi kadar pod naslovom „Što očekujem“ – dvije, prema 'društvenim standardima', atraktivne djevojke. No već u sljedećoj sceni dolazi obrat: „Realnost“ i kadar dvojice starijih gospodina kako prate utakmicu, uz glazbenu podlogu pjesme Pancir u izvedbi Breskvice, Voyagea i Tanje Savić.

 

@bvb

🤷‍♂️ očekivanje prema stvarnosti

♬ original sound - 𝙈𝙖𝙜𝙞𝙘 𝙈𝙪𝙨𝙞𝙘™

 

Takav sadržaj posebno je privukao pažnju korisnika iz regije, koji su preplavili komentare pitanjima i dosjetkama:

„Zašto je na hrvatskom?“, „Kako najveći klub u Njemačkoj objavljuje na našem jeziku?“, „Zna li Borussia srpski?“, pa čak i „Admini iz regije okupirali europske klubove“.

Ovo nije prvi put da se Dortmund našao na meti komentara javnosti. Nedavno su objavili editirani video pogotka jednog od svojih igrača uz glazbu i vizuale koji su izazvali negodovanje javnosti, nakon čega je klub bio prisiljen uputiti javnu ispriku. Iako je klub stavio isti tekst na engleskom i zaseban video odmah prije ovog, mnogima je i dalje bilo fascinatno vidjeti kako je 'admin naš'.

POGLEDAJTE VIDEO: Zagreb postaje europski centar hrvanja: Pet dana borbi, finala i domaćih aduta

komentara
