Hrvatska ima najvećeg talenta na svijetu: Vušković opet zabio

Mladi hrvatski nogometni reprezentativac Luka Vušković bio je najboljih igrača HSV-a i strijelac pogotka za konačnih 2-2, čime je njegova momčad osvojila vrijedan bod u dvoboju s vodećim Bayernom, koji je odigran u subotu na stadionu Volkspark.

HSV je poveo u 34. minuti golom Fabija Vieire iz jedanaesterca. Harry Kane je izjednačio u 42. minuti, a nakon samo 45 sekundi igre u drugom poluvremenu Kolumbijac Luis Diaz je bio strijelac za vodstvo Bayerna. No, u 53. minuti je domaća momčad došla do izjednačenja, odličnom akcijom koju pokrenuo i završio Luka Vušković.

Prvo je sa bočne pozicije pokrenuo akciju prema naprijed i nastavio kretanje prema gostujućem kaznenom prostoru. Kad je na lijevom boku Mikelbrencis varkom prevario Josipa Stanišića i uputio ubačaj na pet metara, gdje je najviši u skoku bio Vušković i glavom hladnokrvno poslao loptu u suprotan kut i ostavio Manuela Neuera u raskoraku. Ovim je pogotkom Vušković stigao na četiri pogotka u Bundesligi ove sezone čime je najbolji strijelac HSV-a u prvenstvu zajedno sa Sambijem Lokongom i Philippeom. Pogodak Vuškovića pogledajte ovdje.

Vušković je bio pokretač akcije za najveću priliku HSV-a za treći pogodak u 75. minuti. Preciznom dugom loptom je pronašao Rayana Philippea, a ovaj je proslijedio Vieiri. Portugalac je pucao prema nebranjenoj mreži, ali je u posljednji trenutak uklizao Alphonso Davis i blokirao loptu gotovo na samoj gol-crti.

Do kraja dvoboja domaća momčad se uglavnom ograničila na branjenje rezultata uz prijetnju protunapadima. Uz nekoliko opasnih prijetnji Bayernovih igrača, domaća obrana je izdržala i HSV je osvojio vrijedan bod. I Luka Vušković u domaćoj momčadi, kao i Josip Stanišić kod Bavaraca, odigrali su cijelu utakmicu. Vuškoviću je pripala i nagrada za igrača utakmice.

Bayern je s 51 bodom na vrhu ljestvice, a devet bodova manje imaju Borussia Dortmund i Hoffenheim. HSV je s 19 bodova skočio na 13. poziciju i privremeno izašao iz opasne zone.

