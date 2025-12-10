FREEMAIL
STRAVIČNO /

Jeziv napad na psa u romskom naselju: 'Drogirani stanovnici ga pred djecom pokušali priklati'

Jeziv napad na psa u romskom naselju: 'Drogirani stanovnici ga pred djecom pokušali priklati'
Foto: Facebook/azil Prijatelji Čakovec

PU međimurska izvijestila je da će se zbog počinjenja kaznenog djela ubijanja ili mučenja životinja podnijeti kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu

10.12.2025.
10:42
Tesa Katalinić
Facebook/azil Prijatelji Čakovec
Nepoznati počinitelj u romskom naselju pokušao je prerezati vrat belgijskom ovčaru u vlasništvu muškarca (29).

Sve se dogodilo 3. prosinca u međimurskom naselju Kuršanec, a počinitelj je psu oštrim predmetom nanio reznu i ubodnu ranu u predjelu vrata. Pas je prevezen u veterinarsku ambulantu u Čakovcu gdje je zadržan na liječenju, a potom prevezen u Azil "Prijatelji životinja i prirode" u Čakovcu.

"Upravo smo dobili poziv iz romskog naselja Kuršanec za vlasničkog psa kojeg su navodno drogirani stanovnici naselja danas pred očima djece pokušali priklati nožem", stoji u njihovoj objavi na Facebooku.

Podnijeli kaznenu prijavu

Zaštitarsko ekološka udruga "Prijatelji životinja i prirode" iz Čakovca podnijela je kaznenu prijavu i zahtjev Veterinarskoj inspekciji DORH-a da se pas oduzme i smjesti u sklonište.

PU međimurska izvijestila je da će se zbog počinjenja kaznenog djela ubijanja ili mučenja životinja podnijeti kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

"Svojim djelovanjem počinitelj je psu nanio nepotrebne boli, odnosno izlagao ga nepotrebnim patnjama", rekli su iz policije.

Ozlijeđeni pas se oporavlja

Iz Azila su na svom Facebook profilu izvijestili da je, nakon operacije, pas stabilno, ali da je pred njim dug put potpunog oporavka. 

Objavili su i uznemirujuće fotografije na kojima se vidi kolike su ozljede koje je pas pretrpio, a možete ih pogledati OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je pas zbog kojeg je dječak Petar ustao iz kolica i napravio svoje prve korake

Romsko NaseljeMučenje životinjaBelgijski Ovčar
