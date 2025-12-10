Zbog konkurencije će nekima pasti tlak, a Đurđa sprema dramu: 'Ne želim gledati varalice'

Večeras od 21.25 sati na RTL-u slijedi još jedna uzbudljiva epizoda 'Ljubav je na selu', puna obrata i emocija.

Vrijeme je da Robert novu gošću Sanju dovede kući Ankici i Rivi, a dolazak će ih ostaviti u potpunom šoku.

„Pao mi je tlak, nije mi dobro“, poručit će jedna od njih, a i optužbe i kritike na račun nastavit će se i iduće jutro.

Foto: Rtl

U Baranji Josip Đ. uživa u Mayinu društvu i želi je bolje upoznati, dok Ksenija ne može sakriti ljubomorne iskrice. „Nekako si živnuo“, podbost će ga.

Tomislava čeka prvo izbacivanje, no to mu neće biti prevelik problem jer ideju o tome tko napušta imanje već ima: „Neke su mi se zamjerile i vrijeme je da jedna ode doma!“

Josip E. želi provjeriti koja bi se njegova dama najbolje mogla prilagoditi životu uz more, a Dejanovo iznenađenje za djevojke ponovno neće proći bez zamjeranja i trzavica.

„Danima se poigrava s mojim osjećajima“, poručit će jedna njegova odabranica.

Željko svoje dame vodi na more, no ono što je trebalo biti opušten odmor u Baškoj, pretvorit će se u pravu dramu koja će završiti iznenadnim Đurđinim zahtjevom.

„Kažem, što je ovo? Ne želim varalice gledati“, poručit će i pakirati svoje stvari.

Što se dogodilo i je li ju Željko uspio odgovoriti od odlaska, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu' večeras od 21.25 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

