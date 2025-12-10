Mike Tyson potvrdio da se vraća u ring: Mislili smo da ovaj meč nikada nećemo vidjeti

Svijet boksa uskoro će svjedočiti događaju za koji su mnogi vjerovali da se nikada neće dogoditi. Dvije ikone sporta, Mike Tyson i Floyd Mayweather, ući će u ring u ožujku 2026. godine u spektakularnom egzibicijskom meču koji će se održati u Africi. Ova najava uzburkala je sportsku javnost i pokrenula lavinu rasprava o sudaru dva potpuno različita stila i dvije generacije boksačkih velikana.

"Bit će to štetno za njegovo zdravlje"

Vijest je prvi potvrdio sam Mike Tyson, koji nije skrivao iznenađenje što je do dogovora uopće došlo. "Kada su mi iz CSI-ja prišli s idejom da uđem u ring s Floydom Mayweatherom, pomislio sam: 'Nema šanse da se ovo dogodi', ali Floyd je rekao 'da'", izjavio je Tyson.

Bivši neosporni prvak teške kategorije izrazio je i zabrinutost za svog budućeg protivnika, koji je čak 11 godina mlađi, ali i znatno lakši. "Još uvijek ne mogu vjerovati da Floyd to stvarno želi. Bit će to štetno za njegovo zdravlje, ali on to želi, pa je potpisano i događa se", dodao je Tyson, naglasivši kako je boks ušao u "novu eru nepredvidivog".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kako će izgledati meč?

Budući da se radi o egzibicijskom meču, službeni profesionalni omjeri boraca ostat će netaknuti – Mayweatherov savršeni 50-0 i Tysonov 50-7. Borba je planirana u formatu od osam rundi, a svaka će trajati dvije minute, što je format viđen u nedavnim egzibicijskim mečevima obojice boraca.

Najveći izazov predstavlja ogromna razlika u težini. Tyson je svoju karijeru proveo kao teškaš, a za borbu protiv Jakea Paula 2024. godine težio je gotovo 104 kg. S druge strane, Mayweather se borio u pet različitih kategorija, od perolake do velter kategorije, a u posljednjem profesionalnom meču težio je oko 68 kg. Egzibicijska pravila omogućuju ovakav sraz bez strogih težinskih ograničenja. Organizatori, CSI Sports i Fight Sports, najavili su i korištenje "novih tehnoloških elemenata u ringu" koji bi trebali redefinirati način prezentacije i bodovanja u boksu.

Afrika kao pozornica za rušenje rekorda

Mike Tyson je potvrdio da će se borba održati u Africi u ožujku 2026. godine, iako točna lokacija još nije otkrivena. "Bit će nevjerojatno. Srušit ćemo sve rekorde. Bit će to jedan od najvećih događaja u povijesti sporta", entuzijastično je najavio Tyson, prizivajući duh legendarnog meča "Rumble in the Jungle" između Muhammada Alija i Georgea Foremana.

Očekuje se da će prijenos biti dostupan globalnoj publici, a kao glavni kandidat za medijskog partnera spominje se Netflix, koji je postigao rekordnu gledanost s prijenosom meča između Tysona i Jakea Paula.

Milijunski honorari i Mayweatherova riječ

Iako točni iznosi nisu javno objavljeni, financijski aspekt bio je ključan za organizaciju ovog mega-događaja. Očekuje se da će oba borca zaraditi osmeroznamenkaste iznose u eurima, a promotori vjeruju da će meč "srušiti sve rekorde gledanosti, streaminga i ekonomske rekorde" postavljene 2024. godine.

Svoju stranu priče potvrdio je i Floyd "Money" Mayweather. "Bavim se ovim 30 godina i nije postojao borac koji bi mogao okaljati moje nasljeđe. Već znate da ako ću nešto učiniti, bit će to veliko i legendarno. Ja sam najbolji u boksačkom poslu. Ova egzibicija dat će fanovima ono što žele", poručio je neporaženi prvak.

Dok će kritičari ovaj meč nazvati "glorificiranim sparingom", neupitno je da će sraz dvojice velikana, Tysona koji će tada imati gotovo 60 i Mayweathera s 49 godina, privući pozornost cijelog svijeta i ispisati novo, nepredvidivo poglavlje u povijesti boksa.