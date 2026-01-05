FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
EKSPRESNA REAKCIJA /

Manchester City hitno doveo zamjenu za Joška Gvardiola

Manchester City hitno doveo zamjenu za Joška Gvardiola
×
Foto: News Images, News Images Ltd/alamy/profimedia

Gvardiol će zbog ozljede najvjerojatnije propustiti nekoliko sljedećih tjedana

5.1.2026.
14:55
M.G.
News Images, News Images Ltd/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Manchester City je brzo reagirao i dan nakon ozljede Joška Gvardiola u svoje redove vratio stopera Maxa Alleynea (20), koji je bio na posudbi u Watfordu, objavio je Fabrizio Romano.

U Cityju su bili zadovoljni Alleyneovim napretkom u Watfordu, ali su ga odlučili vratiti jer će Gvardiol zbog ozljede najvjerojatnije propustiti nekoliko sljedećih tjedana, iako još ništa nije službeno potvrđeno.

Gvardiol se ozlijedio početkom drugog poluvremena posljednje utakmice 20. kola engleske Premier lige u kojoj je Manchester City ugostio Chelsea, a dvoboj je rezultatom 1-1 i podjelom bodova. 

Nakon jednog starta na sredini terena Gvardiol je ostao ležati na travnjaku s bolnom grimasom na licu. Čini se da je u pitanju ozljeda desnog gležnja, zbog koje je trebao pomoć fizioterapeuta i suparničkog igrača Reecea Jamesa pri napuštanju terena u 51. minuti.

Trener Građana Pep Guardiola je samo rekao da ozljeda "ne izgleda dobro".

POGLEDAJTE VIDEO: Do početka Zimskih olimpijskih igara još samo 36 dana: Plamen kruži Italijom

Manchester CityJoško GvardiolWatfordOzljeda
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
EKSPRESNA REAKCIJA /
Manchester City hitno doveo zamjenu za Joška Gvardiola