Manchester City hitno doveo zamjenu za Joška Gvardiola
Gvardiol će zbog ozljede najvjerojatnije propustiti nekoliko sljedećih tjedana
Manchester City je brzo reagirao i dan nakon ozljede Joška Gvardiola u svoje redove vratio stopera Maxa Alleynea (20), koji je bio na posudbi u Watfordu, objavio je Fabrizio Romano.
U Cityju su bili zadovoljni Alleyneovim napretkom u Watfordu, ali su ga odlučili vratiti jer će Gvardiol zbog ozljede najvjerojatnije propustiti nekoliko sljedećih tjedana, iako još ništa nije službeno potvrđeno.
Gvardiol se ozlijedio početkom drugog poluvremena posljednje utakmice 20. kola engleske Premier lige u kojoj je Manchester City ugostio Chelsea, a dvoboj je rezultatom 1-1 i podjelom bodova.
Nakon jednog starta na sredini terena Gvardiol je ostao ležati na travnjaku s bolnom grimasom na licu. Čini se da je u pitanju ozljeda desnog gležnja, zbog koje je trebao pomoć fizioterapeuta i suparničkog igrača Reecea Jamesa pri napuštanju terena u 51. minuti.
Trener Građana Pep Guardiola je samo rekao da ozljeda "ne izgleda dobro".
