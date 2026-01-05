Manchester City hitno doveo zamjenu za Joška Gvardiola

Manchester City je brzo reagirao i dan nakon ozljede Joška Gvardiola u svoje redove vratio stopera Maxa Alleynea (20), koji je bio na posudbi u Watfordu, objavio je Fabrizio Romano.

U Cityju su bili zadovoljni Alleyneovim napretkom u Watfordu, ali su ga odlučili vratiti jer će Gvardiol zbog ozljede najvjerojatnije propustiti nekoliko sljedećih tjedana, iako još ništa nije službeno potvrđeno.

🚨🔵 EXCLUSIVE: Manchester City recall centre back Max Alleyne from Watford with immediate effect.#MCFC act fast as Josko Gvardiol will be out for several weeks with injury.



City were very happy with Alleyne’s game time and development at Watford + need him now.



Here we go 🔙 pic.twitter.com/SMKzi0nkyk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2026

Gvardiol se ozlijedio početkom drugog poluvremena posljednje utakmice 20. kola engleske Premier lige u kojoj je Manchester City ugostio Chelsea, a dvoboj je rezultatom 1-1 i podjelom bodova.

Nakon jednog starta na sredini terena Gvardiol je ostao ležati na travnjaku s bolnom grimasom na licu. Čini se da je u pitanju ozljeda desnog gležnja, zbog koje je trebao pomoć fizioterapeuta i suparničkog igrača Reecea Jamesa pri napuštanju terena u 51. minuti.

Trener Građana Pep Guardiola je samo rekao da ozljeda "ne izgleda dobro".

