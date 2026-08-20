Hrvatska opet na udaru hakera! Na meti HZMO: Iz zavoda otkrili što je s mirovinama

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) potvrdio je da je u srijedu, 19. kolovoza, zabilježen kibernetički napad na aplikaciju HZMO Live – korisnički centar, koja služi za zaprimanje i odgovaranje na upite korisnika. U tijeku je forenzička analiza incidenta, a iz Zavoda poručuju da isplata mirovina i ostvarivanje prava nisu ugroženi.

Nadležne službe HZMO-a, navode iz Zavoda, odmah nakon što su uočile aktivnosti karakteristične za kibernetički napad aktivirale su sigurnosne i forenzičke procedure.

"U tijeku je detaljna forenzička analiza incidenta te se provode potrebne sigurnosne mjere radi utvrđivanja svih okolnosti događaja i sigurne ponovne uspostave rada navedene aplikacije", priopćio je HZMO.

Prema dosadašnjim nalazima, temeljni informacijski sustav HZMO-a nije zahvaćen napadom. Poslovni procesi odvijaju se nesmetano, a isplata mirovina i ostvarivanje prava osiguranika i korisnika nisu dovedeni u pitanje.

HZMO je najavio da će nove informacije o incidentu objaviti najkasnije u petak do podneva.

Hakeri tvrdili da imaju podatke više od 100.000 ljudi

Potvrda HZMO-a stiže nakon što su se na internetu pojavile tvrdnje da je kompromitirana baza povezana s domenom mirovinsko.hr te da je riječ o podacima više od 100.000 osoba. No za ove tvrdnje za sad nema službene potvrde od hrvatskih institucija.

HZMO u današnjem priopćenju nije potvrdio ni krađu ni objavu osobnih podataka, nego navodi da forenzička analiza još traje.

'Hrvatska će nas zapamtiti'

Na internetu se pojavljuju i tvrdnje da iza napada stoji INF Grupa, hakerska skupina koja se već ranije bila navodno povezana s napadima unutar Hrvatske. Tako su početkom ovog mjeseca navodo objavili bazu podataka za koje ova hakerska skupina tvrdi da su preuzeli izravno iz hrvatskog pravosudnog sustava. Njihova je poruka osvanula na jednom dark web forumu, a odnosi se na osobne podatke čak 86 tisuća hrvatskih građana, piše portal Bug. Hakeri su tada naveli da podatke dijele besplatno. Tada su ostavili i poruku: "Ovdje smo, aktivni smo i dolazimo po sve što vam je drago. Hrvatska će nas zapamtiti".

Vezano za najnoviji hakerski napad za HZMO, navodno su objavili imena i prezimena, adrese električkih pošta, brojeve telefona te OIB-ove.

Net.hr je u srijedu, 19. kolovoza, poslao upit Ministarstvu unutarnjih poslova (MUP) te smo pitali je li ova tvrdnja točna.

Odgovorili su: "Sukladno odredbama članka 206. f Zakona o kaznenom postupku, policija je, u slučajevima provođenja kriminalističkih istraživanja te kao jedno od tijela nadležnih za provođenje izvida, dužna voditi računa o njihovoj tajnosti.

Iz navedenog razloga u ovom trenutku nismo u mogućnosti odgovoriti na upit."