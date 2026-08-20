Ovo bi trebalo sve zabrinuti: ''Svaki peti građanin Hrvatske službeno je siromašan'

Stranka umirovljenika (SU) upozorila je da se siromaštvo starijih sustavno potiskuje iz fokusa dok se stranke bave aferama i borbom za vlast, te zatražila hitne promjene mirovinskog sustava i snažnije mjere protiv siromaštva navodeći podatak da je svaki peti Hrvat „i službeno siromašan“.

Stranka umirovljenika u priopćenju ističe da ne želi umanjiti odgovornost vladajućih za ekološko onečišćenje u Gospiću koje opisuje kao ekološku katastrofu i ekocid, ali upozorava da se i takve teme pretvaraju u političko nadmudrivanje vlasti i oporbe, dok problemi svakodnevnog života građana padaju u drugi plan.

„Nikako da postignemo kontinuitet promišljanja o unapređenju uvjeta dostojanstvenog života, osobito za one najranjivije, a to su umirovljenici i starije osobe“, poručili su iz stranke.

'40 posto starijiih od 65 je na granici bijede'

Iz stranke tvrde da se svaki put kada upozore da je „i do 40 posto starijih od 65 godina na granici bijede“ pojavi nova zvučna korupcijska tema ili „neki ZDS“,nakon čega se siromaštvo najugroženijih ponovno „potisne u kut ili zapećak“.

Polazeći od ilegalnog otpada na području Gospića i drugih lokacija, oštro upozoravaju na uvjete u kojima živi dio starijih građana.

„Svi bi ljudi trebali imati pristup zdravoj pitkoj vodi i zdravoj prehrani. Siromašni hrvatski državljani nemaju. Jeftina hrana ne mora biti loša, ali jednolična jest. Kao i preskakanje obroka i gladovanje. Sve je to stvarnost starijih osoba u Hrvatskoj“, navodi SU.

Stranka upozorava i na mogućnost eskalacije građanskog nezadovoljstva, navodeći da je „svaki peti Hrvat i službeno siromašan“.

Više od 654.000 umirovljenika s manje od 600 eura mirovine

„Nedopustivo je da se političke elite, vladajuće i oporbene, s plaćama od blizu pet tisuća eura, bave samo borbom za vlast, a da nestane interes za realni život“, poručuju. Ako oporba i civilno društvo žele korjenite promjene, smatra SU, trebali bi od Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA-e) zatražiti najnovije podatke o „mogućem utjecaju kriminalnih skupina na upravljanje državom“.

Hrvatskoj je, poručuju, potrebno „provjetravanje sustava“, ali ne kroz političke floskule, nego kroz „učinkovitiji nadzor, rotaciju kadrova te jasna etička pravila za ostavke i smjene“.

SU pritom podsjeća da se u Hrvatskoj trenutačno sudi šestorici bivših ministara te izražava sumnju da će itko od njih završiti s ozbiljnom kaznom.

„Za nadzor i smjenu kadrova trebamo moralno buđenje u redovima vladajućih i zrelo, na dokumentima argumentirano istupanje oporbe“, navodi stranka, upozoravajući da politika mora prestati „skakutati“ s jedne afere na drugu i vratiti se stvarnim problemima većine građana.

Jedan od njih, ističe SU, jest činjenica da više od 654.000 umirovljenika prima mirovinu manju od 600 eura.

„Sramotna je istina da nas sve okolne zemlje prestižu“, poručuju.

SU: Treba prestati pogodovati bankama

SU zato traži hitnu izmjenu formule usklađivanja mirovina tako da se u cijelosti prati povoljniji rast plaća ili inflacije, uvođenje pune trinaeste mirovine, ukidanje poreza na mirovine za sve osim onih viših od 3000 eura te razvoj specijaliziranih programa pomoći starijima u kući i u odgovarajućim ustanovama.

SU kritizira i drugi mirovinski stup, tvrdeći da se čak 90 posto građana koji imaju mogućnost izbora odlučuje za mirovinu samo iz prvog stupa jer im je financijski povoljnija.

„Treba konačno prestati pogodovati bankama i njihovim mirovinskim fondovima jer time osiromašujemo i buduće generacije umirovljenika“, zaključuju iz SU-a.