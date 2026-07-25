Netanyahu dolazi u SAD, Trump nabacio provokaciju: 'Poslat ću mu prekrasnu odjeću...'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u petak da će izraelski premijer Benjamin Netanyahu sljedeći tjedan doći u posjet SAD-u.

Trump je to rekao u govoru na večeri dopisnika Bijele kuće u petak navečer dok je istovremeno lažno govorio o američkom senatora Chucku Schumeru kao Palestincu.

"Sutra ću mu (Schumeru) poslati prekrasnu palestinsku odjeću kako bi mogao pozdraviti Bibija Netanyahua kada dođe u grad sljedeći tjedan", rekao je Trump.

"Postao je Palestinac", kazao je Trump o demokratu Schumeru, koji je Židov, šaleći se da je šerijatski zakon Schumerov "novi temelj".

Netanyahuov ured ranije je rekao da će on u ponedjeljak otputovati u Washington i da će se u utorak sastati s Trumpom. Netanyahu će također prisustvovati sprovodu preminulog američkog senatora Lindseya Grahama, priopćio je njegov ured.

Sastanak Trumpa i Netanyahua održat će se pet mjeseci od početka rata SAD-a i Izraela protiv Irana.