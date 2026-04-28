Donesen dugoročni proračun EU: Prioritet je obrana, izdvaja se i za poljoprivredu

EU parlament je u utorak iznio svoje stajalište za pregovore s državama članicama o glavnim iznosima i strukturi višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2028. - 2034. godine. Proračun unije za razdoblje 2028 - 2034. trebao bi iznositi 1,27 posto bruto nacionalnog dohotka EU-a, a servisiranje duga za fond za oporavak NextGenerationEU (NGEU, 0,11 posto BND-a) treba ostati izvan gornjih granica proračuna, navodi se u privremenom izvješću Parlamenta donesenom s 370 glasova za, 201 protiv i 84 suzdržanih.

Zastupnici su predložili povećanje od otprilike 10 posto u odnosu na Komisijin prijedlog iz srpnja 2025. To povećanje bilo bi ravnomjerno raspoređeno na tri proračunska naslova koji podupiru prioritete EU-a (ne uključujući upravu i agencije) te bi ublažilo inflacijske pritiske.

Riječ je o nominalnom povećanju od 175,11 milijardi EUR (u stalnim cijenama iz 2025.), odnosno 197,30 milijardi EUR (u tekućim cijenama) u odnosu na prijedlog Komisije, ne uključujući otplatu NGEU-a. Drugim riječima, Parlament predlaže proračun u ukupnom iznosu od 1,78 bilijuna EUR (u stalnim cijenama iz 2025.), odnosno 2,01 bilijuna EUR u tekućim cijenama, za financiranje političkih prioriteta i strateških ciljeva EU-a.

Zastupnici su u izvješću istaknuli da novi dugoročni proračun EU-a mora ostati investicijski alat koji podupire politike EU-a, ali i građane, regije, poduzetnike te mala i srednja poduzeća, te istodobno osigurati dodanu vrijednost EU-a u odnosu na nacionalnu potrošnju. Odlučno su se usprotivili svim pokušajima ponovne nacionalizacije, odbijaju pristup "à la carte" i upozoravaju da bi Komisijin model "jedan plan po državi članici" mogao oslabiti politike EU-a, smanjiti transparentnost i uzrokovati natjecanje među krajnjim korisnicima.

Povećana namjenska sredstva za ključne programe

Zastupnici žele snažne politike s dostatnim financijama te odvojena namjenska sredstva za politike u okviru planova za nacionalno i regionalno partnerstvo, uključujući zajedničku poljoprivrednu i ribarstvenu politiku, najudaljenije regije, koheziju, Europski socijalni fond i unutarnje poslove. Usto su naglasili da bi regionalna i lokalna tijela trebala sudjelovati u svim fazama planiranja i provedbe programa.

Pozdravili su prijedlog Komisije da se dvostruko više sredstava izdvoji za konkurentnost, obranu, inovacije, digitalnu i zelenu tranziciju, infrastrukturu, zdravstvo, obrazovanje i kulturu. Usto su pozvali da se poveća potpora za ključne programe poput Europskog fonda za konkurentnost (ECF), Obzora Europa, Instrumenta za povezivanje Europe, programa Erasmus+ i AgoraEU te mehanizama za civilnu zaštitu, uz namjenska sredstva za mjere povezane s programom "EU za zdravlje" i programom LIFE u okviru ECF-a.

Zastupnici također podupiru povećanje sredstava za vanjsko djelovanje, no smatraju predloženi iznos nedovoljnim i traže povećanje sredstava za proširenje, razvoj, potporu za Ukrajinu, multilateralnu suradnju i humanitarnu pomoć.

Prijetnja transparentnosti i odgovornosti

Zastupnici su naglasili da pojednostavnjenje ne smije ugroziti transparentnost, odgovornost ni demokratski nadzor. Upozorili su i da bi raširena upotreba financiranja koje nije povezano s troškovima mogla otežati pravilno provođenje revizije. U izvješću je također istaknuto da su poštovanje vrijednosti EU-a i vladavine prava preduvjeti za pristup sredstvima Unije, no da treba izbjegavati penaliziranje krajnjih korisnika zbog toga što vlade njihovih zemalja krše vladavinu prava.

Prihodovna strana

U izvješću se podsjeća da je Parlament snažno predan uvođenju novih vlastitih sredstava za otplatu instrumenta NGEU i financiranje proračuna. Podupire se Komisijin pristup koji uključuje širi paket sredstava i naglašava da zajedno s novim proračunom treba usvojiti i nove izvore prihoda, koji će godišnje donositi otprilike 60 milijardi EUR. Ako neki prijedlozi budu odbačeni, zastupnici pozivaju da se razmotre alternative, primjerice pristojba na digitalne usluge, pristojba na usluge internetskih igara na sreću, proširenje mehanizma za ugljičnu prilagodbu na granicama ili pristojba na kapitalne dobitke od kriptoimovine.

'Pozivamo Europsko vijeće da pojača napore'

"Današnjim glasanjem Europski parlament određuje ton u pogledu ambicija i vremenskog okvira. Zauzeli smo snažno stajalište o sljedećem proračunu, uravnotežujući nove i tradicionalne prioritete s umjerenim povećanjem od 10 posto. Pozivamo Europsko vijeće da pojača napore, poduzme daljnje korake u vezi s našim prijedlozima i postigne dogovor o snažnom i pravodobnom proračunu. Spremni smo na suradnju”, izjavio je suizvjestitelj Siegfried Mureşan (EPP, Rumunjska).

"Zajednička poljoprivredna politika, kohezijski fondovi, Obzor Europa i Erasmus+ – to nisu ostaci prošlosti, već okosnica europske solidarnosti i pokretači naše budućnosti. Ambicija bez resursa je prazna, zbog čega smo zauzeli snažno stajalište o sljedećem proračunu, uravnotežujući nove i tradicionalne prioritete s umjerenim povećanjem i novim, istinskim vlastitim sredstvima. Sada je na Europskom vijeću da ispuni naše ambicije, nadogradi naše prijedloge i osigura snažan i pravodoban proračun, koji će funkcionirati za regije, korisnike i građane. Radujemo se konstruktivnim pregovorima", izjavila je suizvjestiteljica Carla Tavares (S&D, Portugal).

Sljedeći koraci

Parlament je dovršio svoje stajalište o uredbi kojom se utvrđuju struktura i glavni iznosi proračuna za razdoblje 2028. – 2034. Parlamentarni odbori usvojit će svoja stajališta o pojedinačnim programima potrošnje do studenoga, kako bi se osiguralo da sve bude spremno za pravodobno usvajanje novog proračuna. Za donošenje Uredbe o VFO-u potrebna je suglasnost Parlamenta. Pregovori mogu početi čim države članice dogovore zajedničko stajalište.

Parlament je u svibnju 2025. utvrdio svoje prioritete za proračun EU-a za razdoblje nakon 2027. Komisija je u srpnju 2025. iznijela svoj prijedlog sljedećeg dugoročnog proračuna, koji su izvjestitelji opisali kao de facto zamrzavanje ulaganja dok se otplaćuje NGEU. Najveći dio proračuna namijenjen je poduzećima, poljoprivrednicima, regijama i civilnom društvu, dok je za javnu upravu izdvojeno oko 6 posto.

