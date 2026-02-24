Vaše ime vam otkriva kolike su vam šanse da vas partner prevari: Neki baš nemaju sreće

Što ako vaše ime nije samo skup slova koji su vam roditelji odabrali, već energetski otisak koji vas prati od prvog udaha? To je temeljno polazište numerologije, drevne prakse koja proučava skriveni utjecaj brojeva na naš karakter i sudbinu.

Dok numerologija datuma rođenja otkriva putanju našeg života, analiza imena zaranja dublje, u samu srž naše osobnosti, osvjetljavajući naše snage, slabosti, ali i sklonosti određenim životnim obrascima, posebice u ljubavi.

Prema numerolozima, svako slovo u našem imenu i prezimenu vibrira određenom frekvencijom, a zbroj tih vibracija stvara jedinstveni brojčani kod.

Taj kod, tvrde, može otkriti zašto su neki od nas oprezniji, dok drugi u veze ulaze otvorenog srca, ponekad i previše naivno. Upravo ta otvorenost i idealizam neke brojeve čine podložnijima razočaranju i nevjeri. Otkrijte pripada li vaše ime skupini onih koji imaju statistički veće šanse doživjeti ljubavnu prevaru.

Kako izračunati numerološku vrijednost svojeg imena

Proces izračunavanja je jednostavan, a sve što vam je potrebno je vaše puno ime i prezime, onako kako je zapisano u službenim dokumentima.

U numerologiji postoji nekoliko sustava, no jedan od najstarijih i najcjenjenijih je kaldejski sustav, koji brojeve dodjeljuje slovima prema njihovoj zvučnoj vibraciji. Za naš jezik, tablica izgleda ovako:

1 - A, I, J

2 - B, K, R, S, Š

3 - C, G, L, Đ, Ć

4 - D, Lj, M, T, Dž, Č

5 - E, H, N, X, Nj

6 - U, V

7 - O, Z, Ž

8 - F, P

Prvo, svakom slovu svojeg imena i prezimena pridružite odgovarajući broj iz tablice. Zatim zbrojite sve te brojeve. Ako dobijete dvoznamenkasti broj, nastavite zbrajati njegove znamenke dok ne dobijete jednoznamenkasti broj od jedan do devet.

Uzmimo za primjer ime Ana Marić:

ANA = 1 + 5 + 1 = 7

MARIĆ = 4 + 1 + 2 + 1 + 3 = 11

Ukupni zbroj je 7 + 11 = 18.

Budući da je 18 dvoznamenkasti broj, zbrajamo njegove znamenke: 1 + 8 = 9.

Numerološka vrijednost imena Ana Marić je 9.

Foto: Shutterstock

Brojevi s najvećim rizikom od nevjere

Iako svaki broj ima svoju jedinstvenu osobnost s pozitivnim i negativnim stranama, određeni brojevi zbog svojih karakternih crta češće postaju žrtve manipulacije i nevjere.

Broj dva: Diplomat koji zanemaruje opasnost

Osobe čije ime nosi vibraciju broja dva izrazito su emotivne, nježne i rođeni mirotvorci. Njihova najveća životna težnja je postići harmoniju u svim odnosima, zbog čega su spremne na beskrajne kompromise kako bi izbjegle sukob. Međutim, upravo ih ta vrlina čini ranjivima. U strahu od samoće i potrebi za emocionalnom sigurnošću, Dvojke često svjesno ignoriraju „crvene zastavice“ i upozoravajuće znakove u partnerovom ponašanju. Njihova popustljivost i nesklonost konfrontaciji čine ih lakom metom za osobe sklone manipulaciji, koje njihovu dobrotu i strpljenje iskorištavaju bez grižnje savjesti.

Broj šest: Idealist slomljenog srca

Šestica je u numerologiji simbol ljubavi, obitelji, odgovornosti i požrtvovnosti. Osobe s ovim brojem u veze ulaze „cijelim srcem“, s dubokim uvjerenjem da je ljubav svrha postojanja. Sklone su idealiziranju partnera i odnosa, gradeći u glavi sliku savršene zajednice.

Njihov najveći problem je što ljubav često miješaju s osjećajem dužnosti. Zbog svoje pretjerane brige za druge i urođenog instinkta da štite i njeguju, partner njihovu dobrotu može početi uzimati zdravo za gotovo.

Šestice su sklone ostajanju u lošim i toksičnim vezama, godinama se nadajući da će se partner promijeniti, dok su u stvarnosti često već dugo izigrane.

Foto: Shutterstock

Broj devet: Humanist koji vjeruje previše

Devetke su veliki sanjari, idealisti i humanisti. One posjeduju iznimnu suosjećajnost i duboko vjeruju u ljudsku dobrotu, zbog čega često svijet ne vide onakvim kakav jest, već onakvim kakav bi trebao biti. Ljubav je za njih najveća nagrada i bez nje ne mogu zamisliti život.

Nažalost, njihova naivnost i gotovo djetinja vjera u ljude čine ih podložnima prevari. Često ih privlače partneri s problemima jer Devetke imaju snažnu potrebu da "spašavaju" i pomažu.

U tom procesu davanja i pomaganja, zaborave na sebe i ne primjećuju da druga strana ne ulaže jednaku energiju, što otvara vrata razočaranju i nevjeri.

Paradoks broja četiri: Kontrolom do nevjere

Za razliku od prethodna tri broja, četvorke nisu naivne niti pretjerano popustljive. One su stabilne, praktične i iznimno vjerne osobe koje teže sigurnosti. Međutim, njihov rizik leži u drugoj krajnosti.

Njihova potreba za redom i stabilnošću može se pretvoriti u sitničavost, krutost i potrebu za kontrolom. U strahu od gubitka, mogu postati pretjerano ljubomorne i posesivne.

Takvo ponašanje paradoksalno može ugušiti partnera i potaknuti ga da slobodu i uzbuđenje potraži izvan veze, što na kraju dovodi do onoga čega su se četvorke najviše i bojale, do prevare.