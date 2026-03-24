Krijumčar stisnuo gas i krenuo na policajku – spasila se skokom u zadnji tren

Posljednji u nizu opasnih incidenata na migrantskoj ruti zabilježen je na karlovačkom području, gdje je krijumčar stisnuo "gas" i usmjerio auto prema policajki.

Ona je u posljednji tren skočila u stranu izbjegla direktan nalet.

Drama na području Generalskog Stola

Sve se dogodilo 20. ožujka u večernjim satima, kada su policijski službenici na području Općine Generalski Stol zaustavili osobni automobil slovenskih registracija. Kada je policajka krenula prema vozilu kako bi utvrdila identitet vozača, on je iznenada i bez upozorenja dodao gas i krenuo direktno na nju. Zahvaljujući prisebnosti i brzoj reakciji, službenica je uspjela skočiti u stranu i izbjeći teže ozljede.

Naknadno je utvrđeno da je za volanom bio 36-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine koji je prevozio strane državljane, ilegalne migrante. Kriminalističkim istraživanjem potvrđena je sumnja da se radilo o krijumčarenju ljudi. Prema vozaču je, podnesena kaznena prijava zbog krijumčarenja, ali i zbog kaznenog djela Prisile prema službenoj osobi.

