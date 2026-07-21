Doznajemo: Pronađena su dva tijela nestalih stranaca, sužava se potraga

Gotova je potraga za dvojicom od trojice nestalih stranaca. Kako doznaje RTL Danas, pronađena su dva tijela u rijeci Savi. Potraga se tako sužava na to područje gdje su pronašsli ova dva tijela.

Podsjetimo, Dobrovoljno vatrogasno društvo Rugvica i nadležne službe objavilo je u ponedjeljak da tragaju za tri muške osobe koje su u nedjelju poslijepodne ušle u rijeku Savu na području Općine Rugvica.

Riječ je o tri strana državljana koja su, prema dostupnim informacijama, oko 16 sati ušla u rijeku Savu na području Okunšćaka u općini Rugvica nakon što su napravili roštilj.