Doznajemo: Pronađena su dva tijela nestalih stranaca, sužava se potraga

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Tri strana državljana su oko 16 sati ušla u rijeku Savu na području Okunšćaka
Gotova je potraga za dvojicom od trojice nestalih stranaca. Kako doznaje RTL Danas, pronađena su dva tijela u rijeci Savi. Potraga se tako sužava na to područje gdje su pronašsli ova dva tijela.
Podsjetimo, Dobrovoljno vatrogasno društvo Rugvica i nadležne službe objavilo je u ponedjeljak da tragaju za tri muške osobe koje su u nedjelju poslijepodne ušle u rijeku Savu na području Općine Rugvica.
Riječ je o tri strana državljana koja su, prema dostupnim informacijama, oko 16 sati ušla u rijeku Savu na području Okunšćaka u općini Rugvica nakon što su napravili roštilj.