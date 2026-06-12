Barcelona donijela iznenađenje: Vozač koji je završio deseti kreće s polea u F2 sprintu

Petak na stazi Circuit de Barcelona-Catalunya donio je mnogo uzbuđenja u Formuli 2. Dok je jutarnji slobodni trening pripao Laurensu van Hoepenu, poslijepodnevne kvalifikacije obilježila je dominacija momčadi Invicta Racing, a pole position osigurao je Rafael Câmara.

Vozač Tridenta, Laurens van Hoepen, postavio je najbrži krug na jutarnjem treningu s vremenom 1:26.776. Time je za samo 51 tisućinku sekunde nadmašio Romana Bilinskog iz DAMS-a, dok je treće mjesto zauzeo Alexander Dunne iz Rodin Motorsporta. Trening je nakratko prekinut crvenom zastavom dvanaest minuta prije kraja, kada se vozač Camposa Noel León izvrtio i ostao zaglavljen u šljunku. Nakon nastavka sesije nije bilo poboljšanja vodećih vremena.

Poslijepodne je donijelo preokret. U kvalifikacijama je zablistao Rafael Câmara, koji je krugom 1:24.810 osigurao drugi pole position sezone. Da uspjeh za momčad Invicta Racing bude potpun, pobrinuo se njegov momčadski kolega Joshua Dürksen, koji je osigurao drugo mjesto i zaključao prvi startni red. Treće mjesto pripalo je Alexu Dunneu. Kvalifikacije su također imale prekid zbog izlijetanja Ritoma Miyate. Nakon nastavka, Câmarin krug ostao je nedostižan za konkurenciju.

Iako je dan započeo izlijetanjem na treningu, Noel León je u kvalifikacijama zauzeo deseto mjesto. To mu, prema pravilu o obrnutom startnom poretku, donosi pole position za subotnju sprint utrku. Među prvih deset našli su se još Gabriele Minì na četvrtom i Rafael Villagómez na petom mjestu, dok je Colton Herta, koji je ranije sudjelovao i na F1 treningu, završio kao osmi.

S ovakvim ishodom kvalifikacija, vikend u Barceloni obećava dvije vrlo neizvjesne utrke. Sprint je na rasporedu u subotu, dok nas vrhunac vikenda, glavna utrka s Câmarom na čelu, očekuje u nedjelju.