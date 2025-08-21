Nema lakog puta: Hrvatska u skupini sa svjetskim prvacima!

Večerašnjim utakmicama završene su pretkvalifikacije za Svjetsko prvenstvo košarkaša 2027. pa su popunjene sve kvalifikacijske skupine. Hrvatski košarkaši su kao pobjednici u svojoj pretkvalifikacijskoj skupini ušli u kvalifikacijsku grupu E s aktualnim svjetskim prvakom Njemačkom, Izraelom i Ciprom.

Izabranici Tomislava Mijatovića su pretkvalifikacije završili s maksimalne četiri pobjede, a u zadnjem su kolu svladali Dansku sa 79-76 na gostovanju u Farumu, predgrađu Kopenhagena.

U kvalifikacije su se plasirali i Danci koji su smješteni su skupinu A s Gruzijom, Ukrajinom i Španjolskom.

Po tri reprezentacije iz svake od osam skupina prvog kruga će izboriti plasman u drugi krug Europskih kvalifikacija u kojima će biti formirane četiri skupine (I, J, K, L) sa po šest reprezentacija, s prijenosom rezultata iz prvog kruga.

Skupina E, u kojoj je Hrvatska, u drugom krugu se spaja sa skupini F u kojoj su Latvija, Poljska, Austrija i Nizozemska.

U oba kvalifikacijska kruga bit će odigrano po šest utakmica raspodijeljenih u tri termina.

Prvi krug kvalifikacija će započeti u studenom i prosincu ove godine, kad će biti odigrana prva dva kola. Sljedeće dvije utakmice će biti odigrane u veljači i ožujku 2026., a termin za zadnja dva kola prvog kruga je u lipnju i srpnju 2026.

Prve dvije utakmice drugog kruga kvalifikacija će biti odigrane u kolovozu i rujnu sljedeće godine, druge dvije studenom i prosincu, a završna dva susreta će biti na rasporedu u veljači i ožujku 2027.

Po tri najbolje reprezentacije iz četiri skupina drugog kruga će izboriti nastup na Svjetskom prvenstvu koje je na rasporedu od 27. kolovoza do 12. rujna 2027., a domaćin je Katar.

Skupine prvog kruga Europskih kvalifikacija za SP košarkaška 2027.

SKUPINA A: Danska, Gruzija, Ukrajina, Španjolska

SKUPINA B: Grčka, Crna Gora, Portugal, Rumunjska

SKUPINA C: Srbija, Turska, Bosna i Hercegovina, Švicarska

SKUPINA D: Velika Britanija, Italija, Island, Litva

SKUPINA E: HRVATSKA, Njemačka, Izrael, Cipar

SKUPINA F: Latvija, Poljska, Austrija, Nizozemska

SKUPINA G: Mađarska, Francuska, Belgija, Finska

SKUPINA H: Slovenija, Češka, Švedska, Estonija

