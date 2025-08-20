Hrvatska pobijedila Dansku unatoč ozljedi najboljeg strijelca: Evo kakva je situacija s Hezonjom

Hrvatska košarkaška reprezentacija svladala je u gostima Dansku sa 79:76 u posljednjem kolu pretkvalifikacijske skupine za Svjetsko prvenstvo 2027. u Kataru. Naši su se košarkaši podosta mučili, a sigurno je veliki utjecaj na našu igru imala i ozljeda nominalno najboljeg strijelca Hrvatske - Marija Hezonje.

Košarkaš Real Madrida na parketu je proveo samo šest minuta, a za to vrijeme uzeo je četiri šuta i sve ih promašio, a nije realizirao nijedno od dva slobodna bacanja koja je izveo. Nakon toga napustio je parket i otišao u svlačionicu, a činilo se da se držao za zadnju ložu, no treba još pričekati potvrdu iz tabora reprezentacije.

Foto: Nel Pavletic/pixsell

Hrvatska će u prvom krugu kvalifikacija igrati protiv europskog prvaka Njemačke, Izraela i Cipra, a tri najbolje reprezentacije proći će u drugi krug. Tamo će se križati s tri najbolje reprezentacije iz skupine u kojoj su Austrija, Latvija, Nizozemska i Poljska. Tri najbolje od tih osam reprezentacija plasirat će se na Svjetsko prvenstvo.

