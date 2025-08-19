John Wall rekao zbogom NBA-u, Washington ga ispratio snažnom porukom

John Wall, peterostruki All-Star igrač i bivši prvi izbor na NBA draftu, u utorak je objavio kraj igračke karijere, iako je još u veljači ove godine izjavio da bi mogao odigrati još jednu ili dvije sezone u NBA ligi.

Razigravač koji će 6. rujna napuniti 35 godina, posljednji je put igrao za Los Angeles Clipperse tijekom sezone 2022./2023. Zbog ozljeda koljena od početka sezone 2017./2018. odigrao je samo 147 utakmica.

"Svaki dres koji sam nosio značio je više od pobjeda i statistike. Predstavljao je nešto veće", rekao je Wall u videu objavljenom na društvenim mrežama.

Wall, bivši igrač sveučilišta Kentucky, 2010. je započeo prvu od svojih devet sezona u Washingtonu, nakon što su ga Wizardsi odabrali kao prvog na NBA draftu. U prosjeku je postizao 19,0 poena, uz 9,2 asistencije i 4,3 skoka u 573 utakmice (561 u početnoj postavi) koje je odigrao za Washington u osnovnom dijelu sezone.

"Jedan od najvećih igrača naše franšize svih vremena. Definicija ere. Trajno nasljeđe. Vječni čarobnjak", napisali su Wizardsi u objavi na društvenim mrežama.

Wall je preskočio sezonu 2019./2020., a onda je bio uključen u veliku razmjenu s Houston Rocketsima u prosincu 2020., u kojoj je Russell Westbrook došao u Washington. Wizardsi su u Houston poslali Walla i Rocketsima prepustili dva izbora u prvom krugu NBA drafta 2023.

Wall je za Rocketse odigrao samo sezonu 2020./2021., a sljedeću je propustio zbog ozljede. Nakon toga se vratio u sezoni 2022./2023. i odigrao još 34 utakmice u dresu LA Clippersa.

Na All-Star vikendu 2014. Wall je pobijedio natječući se u zakucavanju, a iste je godine bio uvršten na širi popis američke reprezentacije za Svjetsko prvenstvo, no nije se našao među 12 odabranih za turnir u Španjolskoj na kojem su Amerikanci osvojili zlatnu medalju.

Pogledajte video: