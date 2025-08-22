Otac NBA zvijezde uhićen zbog pokušaja ubojstva: Amerika na nogama, procurili stravični detalji

Marselles Brown, otac NBA zvijezde i igrača Boston Celticsa Jaylena Browna, uhićen je zbog pokušaja ubojstva.

Marselles Brown, bivši profesionalni boksač i otac NBA superzvijezde i, Jaylena Browna, uhićen je u Las Vegasu pod teškom optužbom za pokušaj ubojstva. Prema policijskim izvješćima i iskazima svjedoka, 57-godišnji Brown je nakon banalne svađe oko parkirnog mjesta navodno višestruko izbo nožem trenera mlade nogometne momčadi, nanijevši mu ozljede opasne po život. Žrtva se nalazi u kritičnom stanju u bolnici.

Incident koji je šokirao američku sportsku javnost dogodio se u srijedu poslijepodne u parku All American u Las Vegasu. Prema izjavi djevojke žrtve, koja je bila svjedok cijelog događaja, sukob je započeo kada je Marselles Brown, izlazeći sa suvozačevog mjesta iz Lincolna Navigatora, vratima udario njihov parkirani automobil.

Žrtva, identificirana kao Cross Tupuola, trener mlađih uzrasta, izašao je iz vozila kako bi procijenio štetu. Brown je, prema navodima, odmah postao konfrontacijski, odbacivši incident kao "samo udarac" i vrijeđajući Tupuolu pogrdnim riječima prije nego što je pokušao otići. Nakon kratke verbalne prepirke, dvojica muškaraca su se navodno složila riješiti sukob šakama.

Međutim, dok je Tupuola bio okrenut leđima, vjerojatno se krećući prema otvorenom prostoru za borbu, Brown je iz desnog džepa izvukao neidentificirani predmet i, kako tvrdi svjedokinja, zamahnuo u pokretu ubadanja, pogodivši trenera u leđa. Iskoristivši šok i ogromnu razliku u veličini – Brown je visok 213 cm i težak oko 136 kg, dok je Tupuola visok 175 cm i težak 72 kg – zgrabio ga je lijevom rukom za rame i zadao mu više uboda u područje trbuha. Tupuola se pokušao obraniti i pobjeći, a Brown ga je navodno nastavio proganjati.

Jezivi detalji napada

Nekoliko očevidaca potvrdilo je policiji da je Brown prvi napao Tupuolu i da nije djelovao u samoobrani. Jedan od svjedoka dao je posebno potresan iskaz, navodeći da je vidio kako žrtvi "utroba visi van" kada je podigao majicu. Na mjestu događaja, kako prenosi TMZ, pronađeni su tragovi krvi po automobilima parkiranima u blizini, a oružje korišteno u napadu nije pronađeno.

Policija je ubrzo locirala i zaustavila vozilo u kojem se nalazio Brown. Prilikom uhićenja, primijećene su mu ogrebotine na koljenima i krvarenje na licu, a policajcima je bez poticaja izjavio: "Sve ovo je bilo zbog udarca vratima." I on je primio medicinsku pomoć zbog slomljenog nožnog prsta, ogrebotina i abrazije na obrazu.

Jaylen Brown’s father, Marselles Brown, was arrested for attempted murder after allegedly stabbing a youth football coach during a dispute over a parking spot, per @TMZ_Sports pic.twitter.com/Ut23IaRSYu — NBACentral (@TheDunkCentral) August 21, 2025

Quenton Marselles Brown suočava se s pet teških kaznenih djela, uključujući pokušaj ubojstva i tri točke za napad smrtonosnim oružjem s nanošenjem teških tjelesnih ozljeda. Na prvom pojavljivanju pred sudom u četvrtak, sutkinja je odredila jamčevinu u iznosu od 300.000 dolara, uz obvezu nošenja uređaja za elektronički nadzor i zabranu kontakta sa žrtvom.

Tužiteljstvo je istaknulo da Brown ima prethodnu prijavu za obiteljsko nasilje iz 2007. godine i otvoreni nalog za uhićenje u državi Georgiji. S druge strane, njegova obrana tvrdi da je Brown zapravo bio žrtva u incidentu, dodajući da je nedavno bio na operaciji, ima zdravstvenih problema i prima invalidninu.

