Sin slavnog glumca izazvao pomutnju na crvenom tepihu: Sličnost sa zgodnim ocem je nevjerojatna

Levi McConaughey, sedamnaestogodišnji sin oskarovca Matthewa McConaugheyja, sve je više u središtu pozornosti – i to potpuno zasluženo. Mladić je nedavno samostalno zakoračio na crveni tepih, pokazavši da prirodna karizma i osjećaj za stil očito teku obiteljskim venama.

Levi je bio među uzvanicima glamurozne večeri V Magazine x Clarins Power Players u Austinu, gdje je oduševio prisutne svojom opuštenošću i samouvjerenim nastupom.

Foto: Reynaud Julien/aps-medias/abaca/abaca Press/profimedia

Iako se radilo o njegovom rijetkom samostalnom pojavljivanju bez slavnih roditelja, djelovao je potpuno prirodno pred kamerama – što su mnogi protumačili kao dokaz da "jabuka ne pada daleko od stabla".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Levi McConaughey je krenuo stopama slavnog oca

Za ovu prigodu Levi je odabrao elegantno, ali mladenačko izdanje: tamnu košulju s uzorkom, bež hlače i crne kožne cipele. Jednostavan srebrni lančić i razbarušene kovrče dodatno su naglasili njegov ležerni šarm i naslijeđenu dozu hollywoodskog magnetizma.

Matthew McConaughey je ranije istaknuo da svom sinu želi omogućiti da sam kroji životni put i uspjeh gradi vlastitim zaslugama. Sudeći prema dojmu koji je Levi ostavio na ovom događaju, čini se da taj put već uspješno započinje – samouvjereno, autentično i s neodoljivim osmijehom koji podsjeća na njegova slavnog oca.

POGLEDAJTE VIDEO: Tajnu dugovječnosti ne čuvaju samo Ikarija i Okinawa, nego i Vis i Hvar. Od ribe do vina: Zašto otočani žive duže