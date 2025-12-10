Sin slavnog glumca izazvao pomutnju na crvenom tepihu: Sličnost sa zgodnim ocem je nevjerojatna
Iako se godinama držao podalje od medija, čini se kako je Levi odlučio krenuti očevim stopama
Levi McConaughey, sedamnaestogodišnji sin oskarovca Matthewa McConaugheyja, sve je više u središtu pozornosti – i to potpuno zasluženo. Mladić je nedavno samostalno zakoračio na crveni tepih, pokazavši da prirodna karizma i osjećaj za stil očito teku obiteljskim venama.
Levi je bio među uzvanicima glamurozne večeri V Magazine x Clarins Power Players u Austinu, gdje je oduševio prisutne svojom opuštenošću i samouvjerenim nastupom.
Iako se radilo o njegovom rijetkom samostalnom pojavljivanju bez slavnih roditelja, djelovao je potpuno prirodno pred kamerama – što su mnogi protumačili kao dokaz da "jabuka ne pada daleko od stabla".
Levi McConaughey je krenuo stopama slavnog oca
Za ovu prigodu Levi je odabrao elegantno, ali mladenačko izdanje: tamnu košulju s uzorkom, bež hlače i crne kožne cipele. Jednostavan srebrni lančić i razbarušene kovrče dodatno su naglasili njegov ležerni šarm i naslijeđenu dozu hollywoodskog magnetizma.
Matthew McConaughey je ranije istaknuo da svom sinu želi omogućiti da sam kroji životni put i uspjeh gradi vlastitim zaslugama. Sudeći prema dojmu koji je Levi ostavio na ovom događaju, čini se da taj put već uspješno započinje – samouvjereno, autentično i s neodoljivim osmijehom koji podsjeća na njegova slavnog oca.
