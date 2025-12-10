Perišić u desetak minuta zaludio Europu: Nizozemci oduševljeni, Španjolci mu se klanjaju

U dramatičnoj večeri Lige prvaka na Philips Stadionu, Atlético Madrid je nakon preokreta svladao domaći PSV s 3:2, osiguravši ključne bodove za proboj prema vrhu ljestvice. Iako je španjolska momčad odnijela pobjedu, značajan dio medijske pozornosti nakon susreta pripao je hrvatskom veteranu Ivanu Perišiću, koji je svojim ulaskom s klupe unio potpunu pomutnju u redove Atletica i zamalo režirao povratak svoje momčadi.

Nizozemski mediji: "Sve je odmah kliknulo"

PSV je gubio 3:1 i činilo se kako je priča završena. Momčad Petera Bosza, koja je do ovog susreta bila u nizu od pet pobjeda, uključujući i senzacionalnu pobjedu od 4:1 nad Liverpoolom, djelovala je nemoćno protiv organizirane obrane Diega Simeonea. A onda je u 81. minuti na teren ušao Ivan Perišić.

Njegov utjecaj bio je trenutan i opipljiv, što su prepoznali i nizozemski mediji. Youri Mulder, bivši nogometaš i stručni komentator za Ziggo Sport, opisao je taj trenutak kao prekretnicu. "Sve se raspadalo za PSV, a onda je ušao Perišić i sve je odmah kliknulo", istaknuo je Mulder.

Samo četiri minute kasnije, Perišić je to i dokazao. Nakon kornera, sjajno je prebacio loptu na drugu vratnicu gdje ju je u mrežu pospremio Ricardo Pepi, smanjivši rezultat na 3:2. Taj potez vratio je nadu i energiju kako igračima, tako i bučnim navijačima na stadionu. Nizozemski analitičari složni su u ocjeni da je upravo Perišićev ulazak donio vjeru u mogući povratak i stvorio dramatičnu završnicu u kojoj je Atlético "visio" do posljednjeg sučevog zvižduka.

Španjolci: Poštovanje za "36-godišnju hrvatsku legendu"

Perišićev kratak, ali impresivan nastup nije prošao nezapaženo ni u Španjolskoj. Ugledna Marca posvetila je dio svog izvještaja hrvatskom krilnom igraču, opisujući ga kao "36-godišnju hrvatsku legendu s briljantnom karijerom".

Španjolski list podsjetio je svoje čitatelje na Perišićev neizbrisiv trag u velikanima poput Intera, Bayerna i Tottenhama te na njegovu ključnu ulogu u uspjesima hrvatske reprezentacije. Istaknuli su kako u Nizozemskoj pokazuje "posljednje bljeskove" svoje izvanredne karijere, a njegova asistencija potvrdila je da i dalje posjeduje klasu koja može promijeniti tijek utakmice na najvišoj razini. Mediji su također zabilježili i srdačnu gestu između Perišića i trenera Atletica, Diega Simeonea, što svjedoči o velikom poštovanju koje uživa među nogometnim velikanima.

Iako je PSV na kraju ostao bez bodova, a Armando Obispo u posljednjim sekundama propustio veliku priliku za izjednačenje, Perišićev nastup pokazao je koliko iskustvo i kvaliteta mogu značiti. U samo desetak minuta na terenu, uspio je postati jedna od glavnih priča utakmice, zaradivši pohvale i u Nizozemskoj i u Španjolskoj te još jednom potvrdio svoj status igrača za velike trenutke.

