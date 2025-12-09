Talijani otkrili tko je najzaslužniji za dolazak Modrića u Milan: 'Bio je njegova opsesija'

Luka Modrić je praktički od prvog kola u dresu Milana osvojio navijače, struku i medije, a mnogi će reći kako je hrvatski kapetan najbolji igrač lige.

Talijanski mediji, obilno pišu i izvještavaju o Modriću pa je tako u eter stigla i izjava novinara specijaliziranog za transfere. Poznati Gianluca Di Marzio otkrio je jedan detalj oko Modrićevog dolaska u Milan.

"Modrić je bio Tareova ideja. Bio je njegova opsesija. Nakon toga su i Allegri i klub dali svoje odobrenje, ali onog trenutka kad je došao u Milan, Igli Tare je već planirao da Modrić bude njegov prvi veliki potpis", rekao je Di Marzio.

Bivši albanski nogometaš obnaša dužnost sportskog direktora Milana od svibnja 2025. godine, a prethodno je istu funkciju obnašao u Laziju gotovo 15 godina.

Manje od dva mjeseca nakon dolaska u Milan, realizirao je Modrićev dolazak u klub nakon što je kapetanu Los Blancosa istekao ugovor u Realu i od njega se emotivno oprostio nakon 13 bogatih godina u kojima je postao najtrofejniji igrač najtrofejnijeg kluba na svijetu.