FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SAMO LUKA /

Talijani otkrili tko je najzaslužniji za dolazak Modrića u Milan: 'Bio je njegova opsesija'

Talijani otkrili tko je najzaslužniji za dolazak Modrića u Milan: 'Bio je njegova opsesija'
×
Foto: Stefano Rellandini/afp/profimedia

Bivši albanski nogometaš obnaša dužnost sportskog direktora Milana od svibnja 2025. godine

9.12.2025.
16:32
Sportski.net
Stefano Rellandini/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Luka Modrić je praktički od prvog kola u dresu Milana osvojio navijače, struku i medije, a mnogi će reći kako je hrvatski kapetan najbolji igrač lige. 

Talijanski mediji, obilno pišu i izvještavaju o Modriću pa je tako u eter stigla i izjava novinara specijaliziranog za transfere. Poznati Gianluca Di Marzio otkrio je jedan detalj oko Modrićevog dolaska u Milan. 

"Modrić je bio Tareova ideja. Bio je njegova opsesija. Nakon toga su i Allegri i klub dali svoje odobrenje, ali onog trenutka kad je došao u Milan, Igli Tare je već planirao da Modrić bude njegov prvi veliki potpis", rekao je Di Marzio.

Bivši albanski nogometaš obnaša dužnost sportskog direktora Milana od svibnja 2025. godine, a prethodno je istu funkciju obnašao u Laziju gotovo 15 godina. 

Manje od dva mjeseca nakon dolaska u Milan, realizirao je Modrićev dolazak u klub nakon što je kapetanu Los Blancosa istekao ugovor u Realu i od njega se emotivno oprostio nakon 13 bogatih godina u kojima je postao najtrofejniji igrač najtrofejnijeg kluba na svijetu. 

Gianluca Di MarzioLuka ModrićAc MilanIgli Tare
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SAMO LUKA /
Talijani otkrili tko je najzaslužniji za dolazak Modrića u Milan: 'Bio je njegova opsesija'