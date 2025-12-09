FREEMAIL
NAPAD NA NASLOV /

Luka Modrić se javio i oduševio navijače Milana: Napisao je samo dvije riječi

Luka Modrić se javio i oduševio navijače Milana: Napisao je samo dvije riječi
Foto: Sportimage, Sportimage Ltd/alamy/profimedia

Poslao je snažnu poruku navijačima Milana da je momčad spremna za vrh Serie A

9.12.2025.
11:34
Sportski.net
Sportimage, Sportimage Ltd/alamy/profimedia
Hrvatski kapetan Luka Modrić podijelio je s pratiteljima na Instagramu oduševljenje nakon važne pobjede AC Milana.

Modrić je objavio seriju fotografija s utakmice. Uz fotografije je kratko napisao: "Veliki povratak!", dodavši emotikone crvenog i crnog srca koji simboliziraju boje kluba te emoji snažne ruke. 

Otkako je ljetos nakon trinaest legendarnih sezona u Real Madridu stigao u redove talijanskog velikana, Modrić se brzo nametnuo kao ključni igrač. Njegova strast i predanost na terenu i u ovoj fazi karijere nastavljaju inspirirati suigrače i navijače, a ova objava potvrđuje njegovu važnu ulogu u svlačionici Milana.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Luka Modric (@lukamodric10)

 

U komentarima su ga mnogi nazvali "legendom" i "🐐", što je oznaka za najboljeg igrača svih vremena. Ipak, nostalgija je i dalje prisutna, pa mu je jedan pratitelj poručio: "Još uvijek nam nedostaješ u Madridu😢". 

Sve o Luki Modriću čitajte na portalu Net.hr!

Ovom objavom Luka Modrić je poslao snažnu poruku navijačima Milana da je momčad spremna za nove izazove u borbi za vrh Serie A.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska na korak do Mundijala: Dalić o problemima, Modriću i noćnim utakmicama u Americi

