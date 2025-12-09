Luka Modrić se javio i oduševio navijače Milana: Napisao je samo dvije riječi
Poslao je snažnu poruku navijačima Milana da je momčad spremna za vrh Serie A
Hrvatski kapetan Luka Modrić podijelio je s pratiteljima na Instagramu oduševljenje nakon važne pobjede AC Milana.
Modrić je objavio seriju fotografija s utakmice. Uz fotografije je kratko napisao: "Veliki povratak!", dodavši emotikone crvenog i crnog srca koji simboliziraju boje kluba te emoji snažne ruke.
Otkako je ljetos nakon trinaest legendarnih sezona u Real Madridu stigao u redove talijanskog velikana, Modrić se brzo nametnuo kao ključni igrač. Njegova strast i predanost na terenu i u ovoj fazi karijere nastavljaju inspirirati suigrače i navijače, a ova objava potvrđuje njegovu važnu ulogu u svlačionici Milana.
U komentarima su ga mnogi nazvali "legendom" i "🐐", što je oznaka za najboljeg igrača svih vremena. Ipak, nostalgija je i dalje prisutna, pa mu je jedan pratitelj poručio: "Još uvijek nam nedostaješ u Madridu😢".
