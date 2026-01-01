FREEMAIL
STIGLA I POLICIJA /

Zapanjujuće scene u susjedstvu, dronovi padali u more: Ljudi u nevjerici snimali

Foto: Instagram/podgoricki_vremeplov/screenshot

Srećom, nije bilo ozlijeđenih, a policija je na licu mjesta odradila očevid i o slučaju upoznala tužiteljstvo

1.1.2026.
15:31
Erik Sečić
Instagram/podgoricki_vremeplov/screenshot
Skupocjeni dron show tijekom dočeka Nove godine u Budvi doživio je teški fijasko, a u more i na plato ispred Lučke kapetanije palo je oko 600 dronova, javlja portal Vijesti.me.

Dronovi su se isprva podigli, uzbuđena publika počela je snimati, no onda je uslijedilo razočarenje. 

Umjesto magije i spektakla, ljudi su gledali kako dronovi padaju jedan po jedan. 

Objavljena snimka 

Snimka debakla, koji je ranije najavljen kao "neviđeni spektakl na ovim prostorima", objavljena je na društvenim mrežama. 

 

 

Srećom, nije bilo ozlijeđenih, a policija je na licu mjesta odradila očevid i o slučaju upoznala tužiteljstvo. 

Što je točno uzrokovalo "katastrofu" showa vrijednog više desetina tisuća eura utvrdit će vještak. 

BudvaDronoviDoček
STIGLA I POLICIJA /
Zapanjujuće scene u susjedstvu, dronovi padali u more: Ljudi u nevjerici snimali