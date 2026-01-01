Zapanjujuće scene u susjedstvu, dronovi padali u more: Ljudi u nevjerici snimali

Skupocjeni dron show tijekom dočeka Nove godine u Budvi doživio je teški fijasko, a u more i na plato ispred Lučke kapetanije palo je oko 600 dronova, javlja portal Vijesti.me.

Dronovi su se isprva podigli, uzbuđena publika počela je snimati, no onda je uslijedilo razočarenje.

Umjesto magije i spektakla, ljudi su gledali kako dronovi padaju jedan po jedan.

Objavljena snimka

Snimka debakla, koji je ranije najavljen kao "neviđeni spektakl na ovim prostorima", objavljena je na društvenim mrežama.

Srećom, nije bilo ozlijeđenih, a policija je na licu mjesta odradila očevid i o slučaju upoznala tužiteljstvo.

Što je točno uzrokovalo "katastrofu" showa vrijednog više desetina tisuća eura utvrdit će vještak.

