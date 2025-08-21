Tragična vijest potresla regiju: Mladi sportaš (19) izgubio život u teškoj prometnoj nesreći

U prometnoj nesreći poginuo je 19-godišnji makedonski boksač Edi Nasufi.

Nesreća se dogodila u njegovoj domovini, Sjevernoj Makedoniji. Nasufi je bio član boksačkog kluba Struga, a nogometni klub Struga je javno izrazio sućut obitelji.

"Izražavamo duboku sućut obitelji i sportskim prijateljima našeg sugrađanina i sportaša, Edija Nasufija. Počivaj u miru", objavili su iz kluba.

Македонскиот бокс е во жалост поради загубата на еден од своите најперспективни млади спортисти. Трагичната сообраќајна несреќа го одзеде животот на само 19-годишниот Еди Насуфи, талент кој веќе имаше зад себе настапи за репрезентацијата на Македонија во повеќе возрасни категории pic.twitter.com/1VrLCmdawL — Azra Rifat (@azrar7020) August 21, 2025

Nasufiju se predviđala velika karijera. Bio je član svih reprezentativnih selekcija Sjeverne Makedonije i smatrao se jednim od najperspektivnijih boksača u Sj. Makedoniji.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka na svojoj Rujevici protiv PAOK-a u play-offu Europske lige