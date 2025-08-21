STRAVA /

Tragična vijest potresla regiju: Mladi sportaš (19) izgubio život u teškoj prometnoj nesreći

Tragična vijest potresla regiju: Mladi sportaš (19) izgubio život u teškoj prometnoj nesreći
Foto: Profimedia

Stradao je u teškoj nesreći u Sjevernoj Makedoniji

21.8.2025.
19:06
SPORTSKI.NET
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U prometnoj nesreći poginuo je 19-godišnji makedonski boksač Edi Nasufi.

Nesreća se dogodila u njegovoj domovini, Sjevernoj Makedoniji. Nasufi je bio član boksačkog kluba Struga, a nogometni klub Struga je javno izrazio sućut obitelji.

"Izražavamo duboku sućut obitelji i sportskim prijateljima našeg sugrađanina i sportaša, Edija Nasufija. Počivaj u miru", objavili su iz kluba.

 

 

Nasufiju se predviđala velika karijera. Bio je član svih reprezentativnih selekcija Sjeverne Makedonije i smatrao se jednim od najperspektivnijih boksača u Sj. Makedoniji.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka na svojoj Rujevici protiv PAOK-a u play-offu Europske lige

SmrtBoksačPrometna Nesreća
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
STRAVA /
Tragična vijest potresla regiju: Mladi sportaš (19) izgubio život u teškoj prometnoj nesreći