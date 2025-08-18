Nakon teške nesreće umro mladi nogometaš: Liječnici se tri dana borili za Lukin život

Od posljedica ozljeda zadobivenih u teškoj prometnoj nesreći prošloga tjedna u nedjelju je umro mladi nogometaš Luka Popović (24).

Nesreća se dogodila prošloga petka na putu između Ulcinja i Ade Bojane. Brzo je prebačen u bolnicu s teškim ozljedama glave, kralježnice i pluća. Liječnici su se tri dana borili za njegov život, no nisu ga uspjeli spasiti i umro je u Kliničkom centru u Crnoj Gori.

"S velikom boli i tugom primili smo vijest da nas je zauvijek napustio naš bivši igrač, dijete Trepče – Luka Popović. Luka je prve nogometne korake napravio u našem klubu sa šest godina, a sa šesnaest debitirao je za prvu momčad Trepče. Prošao je sve juniorske kategorije, gdje je nebrojeno puta proglašavan najboljim igračem utakmice, turnira, lige, kao i najboljim strijelcem."

"Uvijek je bio kapetan svoje generacije – pravi ratnik i vođa, kako na terenu tako i izvan njega", objavio je klub s Kosova FK Trepča, u kojemu je Popović ostavio najdublji trag tijekom svojeg, nažalost, prekratkog života.

