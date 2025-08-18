Varaždin se nije dugo zadržao u Europi, ali napravili su nešto što nitko nije

Varaždin je ove sezone nastupio u Europi nakon 15 godina. Iako nisu prošli prvu prepreku, pokazali su se u vrlo dobrom svijetlu, a u prilog tome ide i jedna zanimljiva činjenica.

Naime, Varaždin je jedina momčad koja je uspjela slaviti protiv Portugalaca u ovosezonskim pretkolima Eurokupova. Tri portugalska kluba igrala su u kvalifikacijama do sada, odigrali deset utakmica i izgubili samo jednu. Braga je u Europskoj ligi nakon dva remija prošla Levski nakon produžetaka pa onda i Cluj nakon dvije pobjede.

🦄 Only team that managed to beat a 🇵🇹 Portuguese opponent this European season so far:



🇭🇷 NK Varaždin



Portuguese 🇵🇹 teams have a 7-2-1 record in 10 matches played so far, with a 5/5 success rate in double-legged ties. pic.twitter.com/zXjuGPLM8X — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 18, 2025

Benfica je odigrala dvije utakmice protiv Nice u kvalifikacijama za Ligu prvaka te pobijedila obje. Santa Clara igra kvalifikacije Konferencijske lige i prošli su Varaždin nakon što su Varaždinci bili bolji u prvoj utakmici s 2:1. Na Azorima su Varaždinci bili solidni, ali na kraju izgubili 2:0. Santa Clara je nakon toga izbacila Larne pobjedom i remijem.

Portugalski klubovi zasad imaju svih pet prolaza, a nakon 10 utakmica imaju omjer od sedam pobjeda, dva remija i jedan poraz - od Varaždina.

