VAR opet u centru pažnje /

Kipte u Osijeku! Bijelo-plavi traže odgovore od HNS-a

Kipte u Osijeku! Bijelo-plavi traže odgovore od HNS-a
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Varaždin je prošlog kola bio zakinut protiv Slaven Belupa

18.8.2025.
11:20
Sportski.net
Vjeran Zganec Rogulja/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U trećem kolu SuperSport HNL-a Osijek i Varaždin odigrali su 0:0 i tako nastavili loš ulazak u sezonu, obje momčadi imaju po dva boda.

Iako su i jedni i drugi imali prilike, Osijek može više žaliti. Dvije sporne situacije otišle su na stranu Varaždina: već u 2. minuti žestok start Ivana Mamuta na Edina Hasića ostao je bez kazne, a u 15. minuti Osječani su tražili kazneni udarac nakon kontakta Mladenovskog i Tourea, no ni sudac Igor Pajač ni VAR se nisu oglasili.

Bijelo-plavi su odmah u ponedjeljak reagirali na društvenim mrežama:

"Što više treba da se ‘proda’ odluka? Video imamo, a čekamo i audio," poručili su, objavivši snimke spornih situacija.

 

 

Podsjetimo, Varaždin je prošlog kola bio zakinut protiv Slaven Belupa, a objavljeni audio VAR sobe otkrio je neprofesionalnu komunikaciju Ivana Bebeka i suca Duje Strukana, zbog čega se uoči ovog dvoboja u Osijeku potiho pričalo o mogućoj „kompenzaciji“.

Odnos Osječana i suca Pajača ionako je godinama napet – još od polufinala Kupa 2020. protiv Rijeke, kada su Bijelo-plavi ostali ogorčeni njegovim odlukama.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo teškom mukom slavio u velikom derbiju na Rujevici: 'Znali smo da nemaju što izgubiti'

OsijekVarVaraždin
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VAR opet u centru pažnje /
Kipte u Osijeku! Bijelo-plavi traže odgovore od HNS-a