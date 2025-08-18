Kipte u Osijeku! Bijelo-plavi traže odgovore od HNS-a

U trećem kolu SuperSport HNL-a Osijek i Varaždin odigrali su 0:0 i tako nastavili loš ulazak u sezonu, obje momčadi imaju po dva boda.

Iako su i jedni i drugi imali prilike, Osijek može više žaliti. Dvije sporne situacije otišle su na stranu Varaždina: već u 2. minuti žestok start Ivana Mamuta na Edina Hasića ostao je bez kazne, a u 15. minuti Osječani su tražili kazneni udarac nakon kontakta Mladenovskog i Tourea, no ni sudac Igor Pajač ni VAR se nisu oglasili.

Bijelo-plavi su odmah u ponedjeljak reagirali na društvenim mrežama:

"Što više treba da se ‘proda’ odluka? Video imamo, a čekamo i audio," poručili su, objavivši snimke spornih situacija.

Što više treba da se “proda” odluka? 🤷‍♂️

Video imamo, a s nestrpljenjem iščekujemo audio. 🎧 pic.twitter.com/Ui3e9FXzed — NK Osijek (@nkosijek) August 18, 2025

Podsjetimo, Varaždin je prošlog kola bio zakinut protiv Slaven Belupa, a objavljeni audio VAR sobe otkrio je neprofesionalnu komunikaciju Ivana Bebeka i suca Duje Strukana, zbog čega se uoči ovog dvoboja u Osijeku potiho pričalo o mogućoj „kompenzaciji“.

Odnos Osječana i suca Pajača ionako je godinama napet – još od polufinala Kupa 2020. protiv Rijeke, kada su Bijelo-plavi ostali ogorčeni njegovim odlukama.

