Francuska ima problema s ozljedama: Na EP-u brane naslov s 4 nova igrača

Europsko prvenstvo u rukometu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj se bliži, a reprezentacije sudionici kontinentalne smotre najboljih rukometnih reprezentacija. Francuska brani zlato iz Njemačke prije 2 godine i na ovo Europsko prvenstvo stiže u ulozi jednog od glavnih favorita. No, izbornika Guillaumea Gillea uoči turnira brinu ozljede senatora Elohima Prandija, Dike Mema, Yannisa Lennea i Karla Konana. Unatoč tomu, Gille vjeruje da će do početka Eura svi biti spremni. Na širi popis pozvao je 21 igrača.

Europsko prvenstvo u rukometu od 15. siječnja do 1. veljače gledajte na kanalima RTL-a, platformi VOYO, a sve o prvenstvu pratite i gledajte na portalu Net.hr. Portal Net.hr donosi vam jedinstveno rukometno iskustvo.

U odnosu na ranija okupljanja, u sastavu više nema Romana Lagardea, Théa Monara, Matthieua Grebillea i Luke Karabatića. Nova imena na popisu su lijevi vanjski Aymeric Zaepfell (Aix), desno krilo Benjamin Richert (Montpellier), inače suigrač našeg Zvonimira Srne, te lijevo krilo Wallem Peleka (PSG), važan i u obrambenim zadacima. Među pivotima se našao i iskusni Arthur Lenne iz Montpelliera, isto rukometaš koji sa Srnom igra u Montpeilleru. Francuski L'Eguipe navodi u svojem pisanju kako su nositelji ove reprezentacije Ludovic Fabregas, Dika Mem i Nedim Remili.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Pripreme će odraditi u Francuskoj, a u Parizu će u La Défense Areni igrati protiv Austrije te protiv drugog polufinalista iz ogleda Slovenije i Islanda. Na Europskom prvenstvu smješteni su u skupinu C u Oslu s Češkom, Ukrajinom i Norveškom, koje se nalaze u suprotnom dijelu ždrijeba u odnosu na našu reprezentaciju.

Francuska će započeti Europsko prvenstvo u četvrtak, 15. siječnja u Oslu u Norveškoj, protiv Češke. Zatim će se u skupini preliminarnog kola suočiti s Ukrajinom (17. siječnja) i Norveškom (19. siječnja), a dvije najbolje ekipe plasirat će se u glavni krug.

Izbornik će imati rok do dana prije prve utakmice da nominira popis od 20 igrača, s kojih će odabrati 16 imena za svaki popis za utakmicu. Tada će mu biti dopuštene dvije promjene u preliminarnom krugu, dvije u glavnom krugu i dvije u završnoj četvorci.

"Ovaj poziv naglašava našu želju da nastavimo raditi s Aymericom Zaepfelom, Wallemom Pelekom i Arthurom Lenneom“, izjavio je izbornik Guillaume Gille u priopćenju za javnost koje je izdao Francuski rukometni Savez.

Što se tiče Rémija Desbonneta, Benoîta Kounkouda i Yanisa Lennea, "čije se situacije vrlo pozitivno razvijaju “, na njihov konačni odabir morat će utjecati, odnosno potvrditi njihovi klubovi.

Francuska za Euro:

Vratari: Charles Bolzinger, Rémi Desbonnet, Valentin Kiefer

Lijeva krila: Hugo Descat, Dylan Nahi, Wallem Peleka

Desna krila: Benoit Konkoud, Yanis Lenne, Benjamin Richert

Pivoti: Ludovic Fabregas, Karl Konan, Arthur Lenne, Nicolas Tournat

Lijevi vanjski: Thibaud Briet, Elohim Prandi, Aymeric Zaepfell

Srednji vanjski: Aymeric Minne, Nedim Remili

Desni vanjski: Julien Bos, Dika Mem, Melvyn Richardson

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatskoj na EP-u prijeti 'nagazna mina': 'Fenomenalni su'