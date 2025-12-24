Domaćini u problemima: Brojna poznata lica propuštaju Europsko prvenstvo

Nova godina nam donosi novo europsko prvenstvo u rukometu, a ovog se puta igra u nama sretnim zemljama. Domaćini Europskog prvenstva u rukometu su Danska, Švedska i Norveška.

Naime, samo jednom Hrvatska nije došla do polufinala kada se prvenstvo igralo u tim zemljama – 2002. u Švedskoj. Od tada pa do sada, na svakom Europskom prvenstvu koje se održavalo u nekoj od skandinavskih zemalja, Hrvatska je bila uspješna. U Norveškoj 2008. smo uzeli broncu, u Danskoj 2014. smo bili četvrti, a u Austriji, Norveškoj i Švedskoj 2022. smo bili srebrni. Možda se sreća ovog puta osmjehne i napokon u "sretnim nam krajevima" uzmemo jedinu medalju koja fali. Ususret prvenstva odlučili smo napraviti pregled reprezentacija, a prve među njima bit će tri reprezentacije koje su domaćini.

NORVEŠKA

Prva na rasporedu je Norveška koja na prvenstvo dolazi značajno oslabljena. Norveška će igrati bez Barholda, O’Sullivana, Gulleruda, Overbyja, Seaverasa, Bjornssena, Roda i Tonnesena. Ti brojni izostanci zadali su glavobolje izborniku Jonasu Willeu koji je složio novu momčad s okosnicom u zvijezdama Sagosenom, Bergerudom, Grøndahlom i Lyseom, kojima bi trebale pomoći nove snage.

Norveška igra u skupini C s Ukrajinom, Francuskom i Češkom.

VRATARI: Torbjorn Bergerud, Robin Paulsen Haug

LIJEVA KRILA: August Pedersen, Alexander Blonz

DESNA KRILA: Kasper Thorsen Lien, Kevin Gulliksen

PIVOTI: Henrik Jakobsen, Thomas Solstad, Martin Hovde

LIJEVI VANJSKI: Simen Lyse, William Otto Aar

SREDNJI VANJSKI: Sander Sagosen, Tobias Grøndahl, Magnus Fredriksen

DESNI VANJSKI: Harald Reinkind, Patrick Helland

OBRANA: Vetle Aga, Vetle Rønningen

ŠVEDSKA

Drugi domaćin je Švedska. Njihov izbornik Mikael Apelgren, za razliku od norveškog, nema većih problema, ali je svejedno mijenjao. Tako u momčadi nema dosad standardnih Ekberga, Pellasa i Nilsona, ali ni vratara Thulina koji odlično brani u Szegedu, upravo kod izbornika Apelgrena. Bez obzira na to, Šveđani u sastavu imaju brojne igrače koji igraju u najjačim europskim klubovima.

Švedska igra u skupini E zajedno s Hrvatskom, Gruzijom i Nizozemskom, a pripreme za Euro će odraditi protiv Brazila.

VRATARI: Andreas Palicka, Mikael Appelgren, Fabian Norsten

LIJEVA KRILA: Jerry Tollbring, Hampus Wanne

DESNA KRILA: Daniel Pettersson, Sebastian Karlsson

PIVOTI: Max Darj, Felix Möller, Oscar Bergendahl

LIJEVI VANJSKI: Jonathan Carlsbogard, Nikola Roganović, Eric Johansson

SREDNJI VANJSKI: Felix Claar, Jim Gottfridsson, Axel Mansson

DESNI VANJSKI: Albin Lagergren, Lukas Sandell

DANSKA

Treći domaćin jest Danska. Svjetski i olimpijski pobjednik te srebrni s prošlog svjetskog prvenstva. Danci igraju suprotnom dijelu ždrijeba od Hrvatske, u skupini B su s Portugalom, Sjevernom Makedonijom i Rumunjskom. Njihov izbornik Nikolaj Jacobsen dao je popis 18 igrača na koje računa za ovaj turnir, a nije mogao računati na Arnoldsena, Madsena, vratara Greena, te Molgaarda koji se umirovio i sada radi kao pomoćni trener u PSG-u. Novo ime je srednjak Silkeborga, Mads Svane.

Danska će u pripremama za Euro igrati dva prijateljska susreta u nizozemskom Almereu na Zlatnoj ligi, a protivnici će im biti Norveška i Grčka.

VRATARI: Emil Nielsen, Kevin Moller

LIJEVA KRILA: Magnus Landin, Emil Jacobsen

DESNA KRILA: Niklas Kierkeloke, Johhan Hansen, Frederik Andersen

PIVOTI: Magnus Saugstrup, Lucas Jorgensen, Emil Berghold, Simon Hald

LIJEVI VANJSKI: Simon Pytlick, Lasse Andersson, Lasse Moller

SREDNJI VANJSKI: Rasmus Lauge, Mads Mensah, Mads Svane

DESNI VANJSKI: Mathias Gidsel, Mads Hoxer

