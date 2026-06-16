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William i Harry išli su tamo, na jesen ide i George: Školarina je 85.000 dolara godišnje

William i Harry išli su tamo, na jesen ide i George: Školarina je 85.000 dolara godišnje
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Foto: Dinendra Haria/SOPA Images/Shutterstock Editorial/Profimedia

Eton je jedna od najelitnijih britanskih škola koja se nalazi blizu dvorca Windsor

16.6.2026.
14:56
Hina
Dinendra Haria/SOPA Images/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Britanski princ George, 12-godišnji unuk kralja Charlesa, slijedit će očeve stope i pohađati prestižni Eton College kasnije ove godine, priopćila je Kensingtonska palača u utorak.

Georgeov otac, prijestolonasljednik princ William, i njegov ujak princ Harry također su pohađali Eton, jednu od najelitnijih britanskih škola, koja se nalazi blizu monarhova dvorca Windsor, zapadno od Londona.

William i Harry išli su tamo, na jesen ide i George: Školarina je 85.000 dolara godišnje
Foto: Aaron Chown/Zuma Press/Profimedia

"Kensingtonska palača može potvrditi da će princ George pohađati Eton College od ovog rujna", priopćio je Williamov ured.

Školarina za dječake iznosi oko 85.000 dolara godišnje.

Trenutno George, drugi u redu za prijestolje, pohađa privatnu školu Lambrook sa sestrom Charlotte i bratom Louisom u blizini Windsora gdje obitelj ima dom.

Princ GeorgeEtonBritanski Princ
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